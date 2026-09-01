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بقایی در پاسخ به تابناک:

در شرایطی فعلی نمی‌توان از بازگشت به تفاهمنامه صحبت کرد / آمریکا باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد

سخنگوی وزارت خارجه، گفت: در شرایطی قرار داریم که نمی‌توان درباره بازگشت به تفاهمنامه صحبت کرد، دلیل آن هم روشن است زیرا آمریکا مفاد تفاهمنامه را نقض کرد و باید پاسخگوی جامعه جهانی باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۶۵
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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک، در ارتباط با اینکه برخی رسانه‌های خارجی مدعی هستند که عاصم منیر در سفر اخیرش به تهران پیشنهاد عبور از بند ۱۳ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و آغاز مذاکرات جدید پیش از اجرای تعهدات آمریکا را مطرح کرده است؛ آیا چنین درخواستی واقعاً مطرح شده است؟ اگر پاسخ مثبت هست، پاسخ ایران به این درخواست چه بوده؟ اظهار کرد: سفر آقای عاصم منیر به تهران در چارچوب تلاش‌هایی است که پاکستان از چند ماه قبل برای جلوگیری از تشدید تنش انجام می‌داده است. آن مواردی که مطرح کردند، عمدتاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است.

وی ادامه داد: در واقع امر، ما در شرایطی قرار داریم که اکنون نمی‌توانیم اصلاً درباره بازگشت به فلان تفاهم صحبت کنیم؛ دلیلش هم روشن است، طرف آمریکایی آن را نقض کرده است. باید واقعاً مراقبت کرد که جای طرف مدعی و مدعی‌علیه عوض نشود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این آمریکا بود که جنگ را شروع کرد، آمریکا بود که تفاهم را نقض کرد، آمریکا بود که به بهانه‌ای ساختگی مجدداً حملات را شروع کرد و اکنون هم این آمریکاست که باید در این زمینه در برابر جامعه جهانی پاسخگو بماند.

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برچسب ها
بقایی عاصم منیر جنگ علیه ایران تفاهمنامه اسلام آباد مذاکره
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