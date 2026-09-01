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محکومیت ۱۷۷ مدیر متخلف

اجرای احکام نظارتی در پنج‌ماهه نخست امسال، علاوه بر بازگرداندن بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه کشور، به محکومیت ۱۷۷ مدیر متخلف به مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمت و جبران خسارت انجامید.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۶۳
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دیوان محاسبات کشور

به گزارش تابناک؛ در راستای اعمال نظارت مستمر مالی و نظارت بر اجرای آراء و احکام هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر و با هدف صیانت از بیت‌المال و انتظام‌بخشی به امور مالی و محاسباتی کشور، در پنج‌ماهه نخست سال جاری، در نتیجه اجرای احکام صادرشده، مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب‌های خزانه و درآمد عمومی کشور واریز شده است.

همچنین در این مدت، ۱۷۷ نفر از مدیران به تفکیک، ۷ نفر به انفصال دائم و موقت، ۴۹ نفر به استرداد یا جبران مبالغ ضرر و زیان، ۶۰ نفر به سایر محکومیت‌ها و ۶۱ نفر به توبیخ کتبی محکوم شده‌اند.

منبع: تسنیم

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دیوان محاسبات کشور محکومیت خزانه استرداد مدیران
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