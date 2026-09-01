اجرای احکام نظارتی در پنج‌ماهه نخست امسال، علاوه بر بازگرداندن بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به خزانه کشور، به محکومیت ۱۷۷ مدیر متخلف به مجازات‌هایی نظیر انفصال از خدمت و جبران خسارت انجامید.

به گزارش تابناک؛ در راستای اعمال نظارت مستمر مالی و نظارت بر اجرای آراء و احکام هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر و با هدف صیانت از بیت‌المال و انتظام‌بخشی به امور مالی و محاسباتی کشور، در پنج‌ماهه نخست سال جاری، در نتیجه اجرای احکام صادرشده، مجموعاً بیش از ۲۱ هزار میلیارد ریال به حساب‌های خزانه و درآمد عمومی کشور واریز شده است.

همچنین در این مدت، ۱۷۷ نفر از مدیران به تفکیک، ۷ نفر به انفصال دائم و موقت، ۴۹ نفر به استرداد یا جبران مبالغ ضرر و زیان، ۶۰ نفر به سایر محکومیت‌ها و ۶۱ نفر به توبیخ کتبی محکوم شده‌اند.

منبع: تسنیم