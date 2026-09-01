بقایی: فعلاً بحث بازگشت به تفاهمنامه منتفی است
به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ماه در نشست خبری هفتگی خود پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.
بقائی در ابتدا با تسلیت شهادت ۳ نفر از هموطنان در جریان حمله تجاوزکارانه آمریکا به لارک، در واکنش به اظهارات رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره تفاهم نامه اسلام آباد گفت: وزارت خارجه بر اساس منافع کشور تحولات را ارزیابی میکند و هر آنچه که توسط مراجع ذیصلاح تصمیم گرفته شود عمل میکند.
در اینکه مقامات آمریکا دچار سردرگمی در رویکردها و اظهارات است شکی نیست، ولی باعث نمیشود ما از ظرفیتهای خود غافل شویم. ما هرجا که لازم باشد از ابزار دیپلماسی برای تبیین مواضع و احقاق حقوق ملت ایران استفاده میکنیم.
پیام عاصم منیر نه منفی بود و نه مثبت
وی درباره سفر مقامات عمان، قطر و پاکستان به تهران و تحولات مربوط به جنگ و مذاکرات گفت: فرمول ما منافع ملی است و با توجه به شرایط و مقتضیات مختصات تامین منافع ملی در موردش تصمیم گرفته میشود.
عاصم منیر نه پیام مثبت و نه منفی داشت، ایشان در چارچوب کشور دوست برای مساعی جمیله جهت کمک به کاهش تنش به تهران سفر کرد و دیدگاههایش را مطرح کرد.
اینکه آمریکا مرتکب چنین جنایتی شد برای ما تازگی ندارد. آمریکا هر بار به بهانهای اقدامات تجاوزکارانه خود را انجام داده و پاسخ لازم را دریافت کرده است. این اقدامات نشان میدهد آمریکاییها در سردرگمی گرفتار هستند و به زیاده خواهی متهم هستند و مفهوم مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفتند، این جواب نمیدهد. ما باید با تمام توان مراقب تحرکات دشمن باشیم و هیچ تعرضی را بی پاسخ نمیگذاریم.
آمریکا باید پاسخگوی نقض تفاهمنامه باشد
سخنگوی وزارت خارجه درباره تفاهم نامه اسلام آباد گفت: در هر بحثی راجع به تفاهم اسلام آباد این واقعیت را باید در نظر گرفت که آمریکا مرتکب نقض عهدی شد که رئیس جمهور آمریکا امضا کرده بود. آمریکا متعهد شده بود و آگاهانه تصمیم به نقض آن گرفت.
آمریکا باید پاسخگو باشد به خاطر نقض فاحش تفاهم اسلام آباد. ما با توجه به شرایط روز درباره نحوه ادامه کار تصمیم میگیریم. با توجه به شرایط فعلی که محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه دارد ما باید بر دفاع متمرکز شویم.
وی درباره تحریم آزمون تافل برای ایرانیان گفت: برای تسهیل کار دانشجویان و متقاضیان داریم تلاش میکنیم. یک واقعیت باز هم روشن شد و اینکه آمریکا در دشمنی خود با ایران، تک تک شهروندان را به عنوان هدف مشروع میبیند. اگر صداقتی داشتند، آزمون چه ارتباطی با موضوع هستهای دارد! آنان علم و دانش را هدف قرار گرفتهاند.
فعالیت هستهای در کوه کلنگ نداریم
بقائی در واکنش به اظهارات گروسی مبنی بر کوه کلنگ و موضوع هستهای ایران گفت: ما در چارچوب متعارف با آژانس در تماس هستیم و نمایندگی ما در آژانس در وین لازم باشد با طرفهای ذیربط در آژانس گفتوگو میکند. اینکه بگوییم مذاکره داریم، خیر نداریم.
صحبتها درباره فعالیت هستهای که مطرح میشود متاسفانه برخی تناقض گوییهای سیاسی مقامات آژانس و شخص گروسی باعث سوءاستفاده طرفهای مقابل شده است. ما طلب جدی از آژانس داریم که رفتارش را بر اساس اساسنامه آژانس هماهنگ کند. نفس حرفی که مدیرکل زده نشان میدهد که اظهارات ما صادق است و ما فعالیت هستهای در کوه کلنگ نداریم.
آمریکا در جنگ با ایران دچار سردرگمی شدند
وی درباره گرفتاری آمریکا در جنگ با ایران و کمبودهای آمریکا از لحاظ تجهیزات و ادعاهای ترامپ گفت: آمریکاییها به دلیل گرفتار شدن در وضعیتی که خودشان درست کردهاند دچار سردرگمی شدهاند و هر بار دروغی را منتشر میکنند. آنچه که واضح است آمریکا به دلیل اشتباه محاسباتی و گرفتار کردن کل جهان دچار فرسایش شده است. این واقعیت است که در بدنه ارتش آمریکا اعنراضات فزایندهای نسبت به عملکرد مقامات وجود دارد.
همراهی اروپا با آمریکا در مکانیسم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران شد
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حمایت اروپا از تحریمها علیه ایران گفت: اروپا اگر فکر میکند با هزینه کردن از ایران میتواند نزد آمریکا احترام کسب کند سخت در اشتباه هستند. مماشات در برابر آمریکا و تبعیت از آن که دچار خودبرتر پنداری است صرفا اشتهای طرف آمریکایی را بیشتر میکند.
اروپاییها مدتی است ظرفیت آموختن از تجارب زیسته را از دست دادهاند، اروپا میتواند اندکی به عقب نگاه کند. نتیجه همراهی اروپا با آمریکا در مکانیسم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران شد. لازمه کسب احترام این است که از خودتان هتک حرمت نکنید. این نصیحت خیرخواهانه به کشورهای اروپایی است که از دستورات آمریکا تبعیت محض نکنند.
در جریان صدور بیانیه توسط اروپا این اتحادیه از همه ارزشهای قانونی خودش عدول کرد. تبعیت اروپا از تحریمهای آمریکایی خلاف حقوق بینالملل است.
تک تک اقدامات آمریکا مصداق جنایت جنگی است
وی در خصوص جنایت جنگی علیه مدرسههای ایران گفت: ما نیازی به استناد به گزارش نشریات غربی یا کارشناسان غربی نداریم که اتفاق میناب و لامرد مصداق جنایت جنگی بوده است. یادمان نرود یکی از شیوههای آمریکا برای پوشاندن عمق جنایتشان این است که رسانه را مشغول کنند تا صرفا یک یا دو مورد را بپذیرند و باقی را قانونی بدانند.
همه اقدامات آمریکا در تجاوز نظامی تک تکش مصداق جنایت جنگی است. میناب برجسته شد به دلیل اینکه جمعی از معصومترین انسانها به شهادت رسیدند.
رایزنی با کشورهای مختلف در اجلاس شانگهای
بقائی درباره خواست آمریکا برای همراه کردن کشورها علیه ایران و همچنین اقدام متقابل ایران در اجلاس شانگهای گفت: آمریکا فاقد منطق است برای مجاب کردن کشورها جهت جنگ اقتصادی علیه ایران. تنها کسانی که آسیب پذیر هستند ممکن است تبعیت کنند.
هیچ بازیگری که ارزشی برای اخلاق انسانی قائل است با آمریکا همراهی نمیکند، زیرا این اقدامات غیرقانونی است. ما از همه ظرفیتهای خود استفاده میکنیم و دنیا متوجه شده اقدام صرفا فقط علیه ایران نیست بلکه علیه کشورهایی است که خودشان را به منشور ملل متحد ملزم میدانند. اینکه بخواهید کشورها برای ارضای هوسهای شما روابط تجاری خود را قطع کنند، چیزی جز پایمال کردن حقوق آنان نیست.
در خصوص شانگهای هم با توجه به اهمیتی که قائل هستیم از این فرصت برای رایزنی با کشورها استفاده میکنیم.
آمریکا با عددسازی و جعلیات سعی در به حاشیه راندن جنایت دی ماه هستند
وی درباره آمارسازی رئیس دولت تروریستی آمریکا درباره اغتشاشات دی ماه سال گذشته گفت: ظاهرا خیلیها تصور میکردند دروغگویی صرفا سرگرمی برای طرفهای آمریکایی است و بعدا به بخشی از دیپلماسی عمومی آنان تبدیل شده است. اکنون دروغگویی به صنعت پر درآمد تبدیل شده است و بارها اعداد مختلفی ادعا کردهاند.
ما برخلاف طرفهای آمریکایی که ارزشی برای جان انسانها قائل نیستند، برای تک تک کسانی که جان خود را از دست دادند اندوهگین هستیم. آمریکا هیچ دلسوزی برای ایرانیان ندارد که اگر داشت مرتکب چنین جنایاتی نمیشدند. عدد ۱۶۸ هیچ وقت از ذهن ما پاک نمیشود. یکی از کارهای آمریکا همین است که با عددسازی و با جعلیات سعی کند جنایاتی که مرتکب شد را به حاشیه براند و توجیه درست کند.
سلاح کشتار جمعی مغایر با آموزههای دینی ماست
سخنگوی وزارت خارجه درباره سئوالات مبنی بر احتمال خروج از انپیتی گفت: ما مادامی که در این سند عضو هستیم خودمان را به تکالیف این سند ملزم میدانیم. موضع ما در برابر سلاح هستهای ثابت بوده و سلاح کشتار جمعی مغایر با آموزههای دینی ماست و هم اینکه ضدبشری است.
جنایتی که آمریکاییها مرتکب شدند سامانه منع اشاعه هستهای را به مخاطره انداخته است
وی در واکنش به صحبت برخی غربیها برای استفاده سلاح هستهای تاکتیکال علیه ایران گفت: اینکه آنان در مورد خیلی چیزها صحبت میکنند ما هم صحبت میکنیم، نگران صحبتها نباشید. اینقدر این موضوع قباحت دارد و از لحاظ حقوق و اخلاقیات بد است که صحبت در مورد آن هم نشانگر ذهنیت غیرانسانی کسانی است که بحث میکنند.
جنایتی که آمریکاییها مرتکب شدند فقط جنایت علیه انسانها نبوده و سامانه منع اشاعه هستهای را به مخاطره انداخته است. اینها متوجه نیستند که فقط خودشان دارنده سلاح هستهای نیستند و مابقی نیز این فکر را میکنند که شاید صحبت در این موضوع سطحی است.
اینکه ما برای دفاع از خود آماده شویم به کسی مربوط نیست
بقائی در واکنش به ادعای آمریکا برای حمله مجدد به ایران گفت: آنان دروغ گفتند. آنان هر بار برای توجیه، بهانهای را میتراشند. نباید ادعای آمریکا را مقطعی نگاه کرد. جنایاتی که تاکنون انجام دادهاند و توجیهها را نگاه کنید. این یک الگو برای توجیه جنایت است. اینکه ما برای دفاع از خود آماده شویم به کسی مربوط نیست و ادعای آنان صرفا ادعاست و تجاوز آشکار بود.
در شرایطی قرار داریم که نمیتوان درباره بازگشت به تفاهم صحبت کرد
وی در واکنش به ادعای مطرح کردن عبور از بند ۱۳ تفاهم نامه توسط عاصم منیر گفت: سفر آقای منیر به تهران در چارچوب تلاشهای پاکستان برای جلوگیری از تشدید تنش بود، مواردی که مطرح شده گمانه زنی رسانهای است.
ما در شرایطی قرار داریم که نمیتوان به بازگشت به تفاهم صحبت کرد، دلیل آن هم روشن است، زیرا طرف آمریکایی نقض کرده است. آمریکا بود که جنگ را شروع کرد و نقض تفاهم کرد و مجددا حمله کرد. این آمریکاست که باید از طرف جامعه جهانی پاسخگو بماند.
دست اندازی رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی سوریه محکوم است
بقائی درباره روابط با سوریه و ادعاهای وزیر خارجه جولانی گفت: ما درخواستی برای میانجی گری بین ایران و سوریه نداشتهایم. ما بنا به درخواست قانونی آن زمان برای دفاع از مردم سوریه در برابر تروریست کمک کردیم و در چارچوب حقوق بینالملل برای حفظ تمامیت ارضی سوریه کمک کردیم.
باز اگر صحبت به اعتراف باشد فراموش نمیکنیم رژیم صهیونیستی در آن زمان قدرت کارهایی که اکنون علیه مردم سوریه انجام داده، نداشت. ما متاسفیم که رژیم دارد به تمامیت ارضی سوریه دست اندازی میکند و این را محکوم میکنیم.
بیانیه اجلاس شانگهای درباره محکومیت فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران
وی درباره بیانیه اجلاس شانگهای درباره محکومیت فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: کشورها وقتی میپذیرند موضعی را درباره یک موضوع اعلام کنند، حتما نسبت به آثارش خودشان را ملتزم میدانند. همه کشورهای عضو سازمانهای بینالمللی با درک این واقعیت که قانون شکنی آمریکا محدود به یک کشور نخواهد بود باید تلاششان را برای حفظ حاکمیت ملی خودشان انجام دهند.
فشار اقتصادی علیه یک کشور، فشار علیه دیگر کشورها هم محسوب میشود.
کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند امنیت خود را متکی به آمریکا بدانند
بقائی درباره نشست اعضای پیمان مکه و رایزنی درباره تنگه هرمز گفت: ما هیچ دلیلی نمیبینیم پیمانی که بین سه کشور اسلامی که مستقیم یا غیرمستقیم از طرف رژیم مورد تهدید قرار گرفتند، آن را به عنوان تهدید علیه خودمان قلمداد کنیم. ترکیه اخیرا به نحو بدی توسط رژیم تهدید شد.
اینها همه روشن است که کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند امنیت خود را متکی به آمریکا بدانند و به این نتیجه رسیدهاند باید برای صیانت از امنیت خود به همکاری روی آورند. در این خصوص ایران با این کشورها در رایزنی بوده است و در مورد ترکیه ما رایزنیهای خودمان را ادامه خواهیم داد.
جنگ آمریکا علیه ایران باعث شد قدرتهای نظامی محدودیت خود را بشناسند
وی در واکنش به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره جنگ علیه ایران گفت: واقعا منشور ملل متحد برای جلوگیری از جنگ بین ابرقدرتها درست نشده است. این افتخار نیست که بگوییم سازمان ملل باعث جلوگیری از جنگ بین قدرتها شد. این تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل یک تفسیر خطرناک است.
جنگ آمریکا علیه ایران باعث شد قدرتهای نظامی محدودیت خود را بشناسند. ما انتظار داریم شخص دبیرکل موضع قاطعی در برابر اقدام تجاوزکارانه اعلام کند. راجع به قدرت نداشتن دبیرکل، خب باید از صدای خود استفاده کند برای رساندن واقعیتها به گوش جهانیان. منشور ملل متحد اختیارات زیادی به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرده است.
از هر ابتکاری در جهت ارتقای صلح و امنیت بینالمللی حمایت میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره دستاوردهای ابتکار رئیس جمهور چین گفت: ما از هر ابتکاری که در جهت ارتقای صلح و امنیت بینالمللی باشد حمایت میکنیم.
چین به عنوان دوست ایران برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد. چین عضو شورای امنیت است و ما همواره تلاش کردهایم از این جایگاه برای تقویت چندجانبه گرایی در تعامل با دوستان چینی استفاده کنیم.
در این یک سال اخیر ما با ناامنی شدید در منطقه مواجه بودیم و چینیها تلاشهای زیادی برای حفظ امنیت انجام دادند. باید هم افزایی بیشتری برای جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه داشته باشیم.
اقدامات آمریکا باعث تشدید ناامنی در تنگه هرمز خواهد شد
وی درباره حمله آمریکا به لارک گفت: این اولین باری نبود که آمریکا مرتکب چنین جنایتی میشد و ایران هم به نوبه خودش پاسخ قاطع به این تجاوزات داد. حتما اقدامات آمریکا باعث تشدید ناامنی در تنگه هرمز خواهد شد.
تداوم محاصره دریایی، جنگ اقتصادی، حملات به تاسیسات ایران حتما باعث تشدید ناامنی در کل منطقه و تنگه هرمز میشود. علی رغم قول و قرارهایی که کشورهای منطقه به ما دادند ما شاهد بودیم برخی کشورها بدعهدی کردند و منشا حملات به لارک بودند که ما هدف قرار دادیم.
رایزنی با عراق درباره تهدیدات علیه امنیت دو کشور
وی درباره رایزنی با عراق درباره تهدیدات علیه امنیت دو کشور گفت: ما از دوستان در عراق و اقلیم انتظار داریم به خاطر مصالح دو کشور و صیانت از مرزهای مشترک تلاششان را مضاعف کنند، به این خاطر که گروههایی که ارزشی برای امنیت قائل نیستند و برخی از آنان تبدیل به آلت دست برخی طرفها شدند، هیچ ارزشی برای صلح قائل نیستند.
ما باید تلاش کنیم بر مبنای توافق صورت گرفته تعهدات خود را اجرا کنیم. ما شاهد تداوم اقدامات برخی گروهکها در اقلیم کردستان هستیم و این را منتقل کردیم و امیدواریم به رفع تهدیدی که امنیت دو کشور را تضعیف میکند منجر شود.
امضای توافق بین آمریکا و ونزوئلا
بقائی در واکنش به امضای توافق بین آمریکا و ونزوئلا گفت: در مورد ماهیت این قرارداد بهترین داور مردم بزرگ ونزوئلا هستند. در اینکه میدانیم حرف و حدیث زیاد است و اینکه آیا این قرارداد بر اساس حقوق بینالملل تاسیس شده موضوعی است که خودشان باید صحبت کنند، این موارد به ما ارتباطی ندارد.
اما درباره ارتباط موضوع با تحولات منطقه و تلاش آمریکا برای فرار از پیامدهای بحران خودساخته میتوان گفت این تاکتیک نمیتواند مشکلات آمریکا را حل کند. تنها راه حل مشکلاتی که درست کردند این است که هرچه زودتر مسیرشان را عوض کنند.
اروپاییها تصمیم گرفتهاند در جهت راضی کردن طرف متجاوز گام بردارند
وی در واکنش به افزایش هزینه انرژی در آلمان گفت: امیدواریم که کشورهای اروپایی به این واقعیت تن دهند که مشکلی که در رابطه با سوخت و اقنصاد دارند ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکاست، البته خیلی وقت پیش پی بردند، اما نیاز به شجاعت اخلاقی برای بیان است.
ما چیزی که از بیانیه اروپا دیدیم نشان داد که خودشان را به نشنیدن زدهاند و تصمیم گرفتهاند در جهت راضی کردن طرف متجاوز گام بردارند.
ایران خودش را متعهد به حقوق بینالملل میداند
سخنگوی وزارت خارجه درباره اظهارات سرپرست معاونت سیاسی رئیس جمهور درباره حقوق بینالملل گفت: من فکر میکنم آنچه که مدنظر سرپرست معاونت سیاسی رئیس جمهور بود این بود که تبدیل حقوق بینالملل به یک چیز بی ارزش نتیجه رویکرد آمریکا بوده است. حقوق بینالملل حتما برای ما ارزشمند است و ایران خودش را پایبند به قوانین بینالملل میداند.
ایران خودش را متعهد به حقوق بینالملل میداند و خواسته ما همیشه این بوده که جامعه جهانی پاسخگو شوند.
پیام عراقچی به وزیر خارجه عراق
وی درباره پیام عراقچی به وزیر خارجه عراق گفت: آنچیزی که ادعا شده نبوده است و صرفا در راستای روابط دوجانبه ایران و عراق و تامین امنیت مرزها و ارتقای همکاری بین دو کشور بوده است.
ریشه دشمنی آمریکا
بقائی در خصوص ریشه دشمنی آمریکا و بحثها درباره توقف غنی سازی از سوی ایران گفت: این نگاه که ما خودمان را مقصر بدانیم نگاه نادرستی است، واقعیتها را با دقت باید دید. مگر دشمنی آمریکا با ایران از دهه ۱۹۹۰ و شروع بحث هستهای آغاز شد؟ دشمنی آمریکا از سال ۱۳۳۲ و کودتا علیه دولت ایران شروع شد.
مگر حمایت آمریکا از رژیم صدام ارتباطی با بحث هستهای داشت؟ دشمنی آمریکا بهانههای زیادی داشت که یکی از آنان هستهای بوده است. اگر اصلا غنی سازی دلیل موجهی برای حمله به کشوری است؟ خواهش من این است که گناه دشمن را تقلیل ندهیم و طرفی که مرتکب تجاوز شده طرف آمریکایی است.
ما در این پنج دهه از خودمان دفاع کردیم و اینکه بگوییم اگر فلان کار را میکردیم دشمن جنایت نمیکرد، فکر میکنم تحلیل صحیحی از دشمنی و اقدامات آمریکا نیست.