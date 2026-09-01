مدارس حضوری برگزار میشود
به گزارش تابناک؛ علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش امروز، سه شنبه ۱۰ شهریورماه در آیین اختتامیه جشنواره کشوری «افقهای نو در تدریس، مهارتآموزی و فناوری» که در اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک به برگزیدگان این جشنواره و قدردانی از عوامل برگزاری آن، اظهار کرد: در آستانه آغاز سال تحصیلی قرار داریم و آموزش و پرورش با برنامهریزی و تدابیر لازم آماده است تا سال تحصیلی جدید با آرامش، کمترین دغدغه و به صورت حضوری و پرنشاط آغاز شود.
وی با اشاره به اهمیت آغاز سال تحصیلی در کشور، افزود: آغاز سال تحصیلی یکی از مهمترین رویدادهای ملی است که با شروع آن فضای جامعه و خانوادهها تغییر میکند و فصل رشد، شکوفایی، علمآموزی و خردورزی آغاز میشود، بنابراین هرگونه تعلل در این حوزه میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت مدیریت شرایطی همچون آلودگی هوا، ناترازی انرژی، شرایط خاص و بیماریها، بر پرهیز از تعطیلی بیرویه مدارس تأکید کرد و گفت: باید به جای تعطیل کردن مدارس، شرایط را مدیریت کنیم، در زمان ناترازی مصرف را کاهش دهیم و در زمان آلودگی هوا مراقبتها را افزایش دهیم تا جریان آموزش و تربیت دانشآموزان با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش در جایگاه واقعی خود قرار گرفته است و این اتفاق با نگاه راهبردی و عمیق رئیسجمهور و حمایت دولت رقم خورده است، چراکه رشد هر کشوری از آموزش و پرورش آغاز میشود و سرمایهگذاری در این حوزه، سرمایهگذاری بر مهمترین سرمایه کشور یعنی انسان است.
وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر توجه «فرا راهبردی» به فرهنگ و تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: توجه به فرهنگ و تعلیم و تربیت باید فراتر از یک موضوع راهبردی دیده شود و سایر سیاستها و برنامههای کشور در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی نیز باید پیوست فرهنگی و تربیتی داشته باشند.
کاظمی ادامه داد: محصول آموزش و پرورش، انسانسازی و تربیت انسان است و این فرایند، نقطهای و مقطعی نیست بلکه فرآیندی بلندمدت است که آثار واقعی آن در یک افق زمانی طولانی خود را نشان میدهد، بنابراین باید امروز برای آینده کشور تصمیم بگیریم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سه سیاست اصلی این وزارتخانه، عدالت، کیفیت و هویت را سه محور اساسی برنامههای تحولی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: در کنار عدالت و هویت، کیفیت یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید با نگاه عمیق و بلندمدت دنبال شود.
وی با طرح این پرسش که «چگونه میتوان به کیفیت واقعی در نظام تعلیم و تربیت دست پیدا کرد؟»، گفت: کیفیت صرفاً با برگزاری کلاسهای بیشتر، کلاسهای تقویتی یا برنامههای حمایتی ایجاد نمیشود بلکه باید مجموعهای از عوامل از جمله کیفیت دوره پیشدبستانی، توجه ویژه به دوره ابتدایی، محتوای مناسب، معلم توانمند، فناوری، فضا و امکانات و پشتیبانی و تأمین منابع در کنار یکدیگر قرار گیرند.
کاظمی با تأکید بر اهمیت دوره ابتدایی، تصریح کرد: باید ضریب پوشش پیشدبستانی به ۱۰۰ درصد برسد چراکه زیربنای کیفیت در همین دوره شکل میگیرد. در دوره اول ابتدایی نیز باید بیشترین سرمایهگذاری و برنامهریزی انجام شود، زیرا شخصیت، فرهنگ، سواد، علاقه و استعداد دانشآموز در همین سالها شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه در دوره اول ابتدایی نباید هیچ دانشآموزی از سطح «خوب» پایینتر باشد، افزود: این شاخص باید مبنای هدفگذاری، ارزیابی عملکرد معاونان آموزش ابتدایی و مدیران مدارس قرار گیرد تا مسیر دستیابی به کیفیت آموزشی به صورت دقیق دنبال شود.
وزیر آموزش و پرورش، محتوای آموزشی، برنامه درسی یکپارچه، مهارتمحوری و رویکردهای تربیتی را از دیگر مؤلفههای کیفیت دانست و گفت: دانشآموز باید در فرایند یادگیری فعال و کنشگر باشد و نمیتوان با قرار دادن او در یک کلاس خشک و منفعل، انتظار یادگیری عمیق و ماندگار داشت. باید چیدمان کلاس و ساختار یادگیری را تغییر دهیم و فضای مثبت و فعال یادگیری ایجاد کنیم.
کاظمی، معلم توانمند، برخوردار از دانش، بینش، مهارت و انگیزه را یکی دیگر از عوامل اصلی تحول دانست و اظهار کرد: همه این مؤلفهها باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و آموزش و پرورش نیازمند معلمانی توانمند و باانگیزه است که بتوانند نقش اصلی خود را در تحول کیفیت آموزشی ایفا کنند.
وی همچنین فناوری را یکی از ابزارهای مهم تحول و کیفیت دانست و افزود: با روشهای سنتی نمیتوان به کیفیت آینده دست پیدا کرد و باید رویکرد فناورپایه و هوشمند با استفاده از فناوریهای نوظهور و دستاوردهای روز دنیا در نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش جشنوارههایی مانند «افقهای نو» را میدان خلاقیت و نوآوری معلمان دانست و گفت: این جشنوارهها فرصت مناسبی برای تجربهگردانی، همآموزی و بهاشتراکگذاری تجربههای موفق معلمان هستند و باید اجتماعات یادگیری معلمان به شکل هدفمند سازماندهی شود تا تجربهها و محتوای تولیدشده ارزیابی و در اختیار سایر معلمان قرار گیرد.
کاظمی مهمترین برنامه تحولی آموزش و پرورش را تحول در برنامه درسی عنوان کرد و گفت: اگر بودجه آموزش و پرورش هزار برابر شود، بهترین امکانات و بهترین معلمان را نیز در اختیار داشته باشیم، اما ریل برنامه درسی را تغییر ندهیم، به تحول واقعی دست پیدا نخواهیم کرد.
وی افزود: برنامه درسی مدرسهای باید از یک برنامه آموزشمحور، خشک، حافظهمحور، کتابمحور و معلممحور به برنامهای مهارتمحور، جذاب و برخوردار از موقعیتهای تربیتی متعدد تبدیل شود و دانشآموز، مدرسه و خانواده در آن نقش فعال داشته باشند.
کاظمی با تأکید بر اینکه برنامه درسی مدرسهای صرفاً به کتاب درسی محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: زمان، محتوا، جذابیت برنامه، فناوریهای موجود، مهارتمحوری، کنشگری دانشآموز، دانشآموزمحوری، نقش معلم، موقعیتهای تربیتی، یکپارچگی برنامه، شیوههای ارزشیابی و روشهای تدریس، همگی اجزای برنامه درسی هستند و باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی با اشاره به طراحی برنامه درسی مدرسهای جدید، اظهار کرد: این برنامه با همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و معاونتهای آموزشی در حال طراحی و اجراست و کاری بسیار بزرگ و تحولآفرین است که نیازمند همراهی همه بخشهای آموزش و پرورش، استانها، مناطق، مدیران مدارس، معلمان و راهبران آموزشی است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: انتظار داریم از این پس گفتمان اصلی در استانها، برنامه درسی باشد و راهبران آموزشی با حضور در مدارس، اجرای برنامه درسی را بر اساس شاخصهایی همچون مهارتمحوری، استعدادپروری، جذابیت، موقعیتهای تربیتی و کنشگری دانشآموزان بررسی و ارزیابی کنند.
کاظمی همچنین از برنامههای دیگر تحولی آموزش و پرورش از جمله تحول در ساختار نظام آموزشی، ساختار سازمانی آموزش و پرورش، فناوریهای کلاس درس و حکمرانی آموزشی خبر داد و گفت: ساختار نظام آموزشی باید یکپارچهتر شود و در دوره متوسطه دوم نیز باید به سمت ساختاری منطقیتر و متناسب با نیازهای واقعی جامعه حرکت کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش اختیار مدارس و مناطق، اظهار کرد: باید بخشی از اختیارات را به مدیران مدارس و مدیران مناطق واگذار کنیم تا تصمیمگیریها متناسب با اقتضائات هر منطقه و مدرسه انجام شود و از یک حکمرانی متمرکز و آسیبزا فاصله بگیریم.
وزیر آموزش و پرورش در پایان ضمن قدردانی از استاندار اصفهان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان و عوامل اجرایی جشنواره «افقهای نو»، گفت: این برنامه آغاز یک مسیر مهم است و امیدواریم در ادامه، برنامه درسی و تحول در این حوزه به گفتمان اصلی استانها تبدیل شود و با حضور در مدارس، ارزیابی دقیق و اصلاح مستمر، زمینه تحقق تحول واقعی در نظام تعلیم و تربیت فراهم شود.
منبع: مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش