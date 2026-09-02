فارابی
ازکی
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
حجت الاسلام سلیمی در گفت‌و‌گو با تابناک:

«نفوذ» باید با قانون مهار شود / ابهام‌های جدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

عضو هیئت رئیسه مجلس در ارتباط با انتقاد‌های مطرح در خصوص طرح نفوذ، رژیم حقوقی دریای خزر و افزایش تسلیحات نظامی آمریکا در منطقه توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۵۳
| |
475 بازدید

«نفوذ» باید با قانون مهار شود / ابهام‌های جدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره قانون مقابله با نفوذ و انتقاد دولت و برخی کارشناسان نسبت به مغایرت آن با حقوق شهروندی، اظهار کرد: امروز اصل موضوع نفوذ دیگر قابل انکار نیست. وقتی فرماندهان ما در جریان جنگ به شهادت می‌رسند، نمونه‌هایی از نفوذ شناسایی می‌شود و در حوزه‌هایی مانند بانک‌ها و حملات سایبری نیز مردم با مشکلاتی مواجه می‌شوند، نمی‌توان اصل مسئله نفوذ را نادیده گرفت.

وی افزود: همه کشورهای پیشرفته برای مقابله با نفوذ قوانین محکمی دارند؛ از آمریکا و انگلیس و فرانسه گرفته تا کانادا، اسپانیا، چین و ژاپن. بنابراین اگر اصل نفوذ را قبول داریم، باید برای مقابله با آن قانون داشته باشیم.

مجلس در حال رفع اشکالات طرح نفوذ است

سلیمی با بیان اینکه طرح مجلس برای مقابله با نفوذ نیز بدون اشکال نیست، گفت: در این طرح دو اشکال مهم وجود داشت که مجلس در حال برطرف کردن آنهاست و وظیفه ما این است که قانون را به شکل دقیق و کارآمد اصلاح کنیم.

دولت یک پیشنهاد هم در ارتباط با بحث نفوذ مطرح نکرده است

وی تصریح کرد: به جای اینکه با اصل موضوع مقابله شود، باید راهکار ارائه کرد که چگونه می‌توان قانون را قوی و در عین حال دقیق تنظیم کرد. دولت متأسفانه با وجود اینکه بیش از یک سال است این موضوع در مجلس مطرح است، حتی یک پیشنهاد مشخص نیز در این زمینه ارائه نکرده است.

قانون، ضامن حقوق شهروندی است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس با انتقاد از استناد مخالفان طرح به حقوق شهروندی، اظهار کرد: کسانی که می‌گویند قانون مقابله با نفوذ با حقوق شهروندی مغایرت دارد، باید بدانند آنچه حقوق شهروندی را تضمین می‌کند، وجود قانون است، نه بی‌قانونی.

وی ادامه داد: بی‌قانونی یعنی رفتار دلبخواهی و اینکه هرکس هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. رفتار دلبخواهی در نهایت می‌تواند به استبداد منجر شود. بنابراین کسانی که با قانون‌گذاری در حوزه‌های مختلف مقابله می‌کنند، باید توجه داشته باشند که نتیجه بی‌قانونی چه خواهد بود.

«نفوذ» باید با قانون مهار شود / ابهام‌های جدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

ابهام‌های جدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر

سلیمی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره رژیم حقوقی دریای خزر گفت: این موضوع برای مجلس بسیار حساس است و اجازه نخواهیم داد منافع کشور، تمامیت جغرافیایی و منابع جمهوری اسلامی ایران مورد تعرض قرار گیرد.

وی افزود: مجلس درباره موضوع خزر سؤالات و ابهامات فراوانی دارد و دولت تاکنون نتوانسته پاسخ‌های لازم را ارائه کند و مجلس را قانع سازد.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر دولت پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرده باشد، این پیشنهاد باید همراه با استدلال، منطق و مقدمه توجیهی باشد. صرفاً ارائه یک پیشنهاد کافی نیست؛ باید ابهامات موجود برای افکار عمومی و مجلس برطرف شود.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که مجلس هنوز درباره این موضوع سؤالات جدی دارد و قانع نشده است، بعید است بدون رفع این ابهامات، مجلس به چنین موضوعی رأی بدهد.

آرایش سوخت‌رسان‌های آمریکا؛ هر اقدامی پاسخ دارد

سلیمی در واکنش به استقرار و آرایش جدید هواگردهای سوخت‌رسان آمریکا در منطقه نیز اظهار کرد: آمریکایی‌ها نباید تصور کنند که می‌توانند با استقرار نیرو و تجهیزات در اطراف ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند یا وادار به امتیازدهی کنند.

وی با بیان اینکه ایران کشوری نیست که بتوان با آن مانند برخی کشورهای منطقه برخورد کرد، گفت: اگر آمریکایی‌ها هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، باید بدانند که پاسخ ایران پشیمان‌کننده خواهد بود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: ما تجربه اقدامات اخیر آمریکا را داریم و وقتی تخطی صورت گرفت، جمهوری اسلامی ایران پاسخ آن را داد. بنابراین اگر اقدامی تکرار شود، پاسخ ایران نیز متناسب با آن و حتی مضاعف خواهد بود.

سلیمی تأکید کرد: ممکن است آمریکایی‌ها دست به هر اقدامی بزنند، اما باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریویی آمادگی دارد و هر اقدامی علیه کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجلس طرح نفوذ آمریکا رژیم حقوقی دریای خزر سلیمی
سریال‌های نمایش خانگی؛ از سرگرمی تا عادی‌سازی بی‌احترامی به پدر و مادر!
چرا «فرودگاه‌های شناور» هنوز معادلات قدرت را تغییر می‌دهند؟
از فروش با نوید تا حذف به پایِ مخاطب؛ جسارتِ «آرش» این بود!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزییات جدید از طرح جنجالی مجلس
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۳ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۵ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۶ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۴ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qEv
tabnak.ir/005qEv