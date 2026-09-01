سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد
بر پایه مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تأثیر مثبت و پایه دوازدهم تأثیر قطعی دارد و سهم سوابق تحصیلی در رشتههای پرمتقاضی ۶۰ درصد تعیین گشته است.
به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصلاح و تکمیل سیاستهای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را برای اجرا ابلاغ کرد.
این مصوبه در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
مادهواحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به مادهواحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه)» به شرح زیر است.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزشوپرورش
شورایعالی آموزشوپرورش
شورای سنجش و پذیرش دانشجو
سازمان سنجش آموزش کشور
مادهواحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به مادهواحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه 915 مورخ 1404/01/19 شورایعالی انقلابفرهنگی)» که در جلسه 927 مورخ 1405/04/23 شورایعالی انقلابفرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 582 شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ میگردد:
«مادهواحده- جزء (ب) و جزء (ج) مصوبه «الحاق یک تبصره به مادهواحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه 915 مورخ 1404/01/19 شورایعالی انقلابفرهنگی)» به شرح ذیل؛ اصلاح و تکمیل و همچنین یک جزء جدید به آن الحاق میگردد:
تبصره
ب- در آزمون سراسری سال 1405؛ برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی؛ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی بر اساس نتایج آزمونهای نهایی دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 شورایعالی آموزشوپرورش و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشتههای پرمتقاضی؛ 60 درصد میباشد.
در جزء (ج) مصوبه فوق، تعداد دروس آزمون نهایی تشکیل سابقه تحصیلی پایه یازدهم براساس نتایج آزمونهای نهایی دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 شورای عالی آموزشوپرورش و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو میباشد.
یک جزء جدید به عنوان جزء (د) به شرح ذیل، به مصوبه فوق، الحاق میگردد:
تصمیمگیری در مورد تعداد دروس آزمون نهایی برای تشکیل سابقه تحصیلی در آزمون سراسری سال 1407 به بعد، به شورای عالی آموزشوپرورش واگذار میشود؛ مشروط بر آنکه تعداد دروس مذکور، کمتر از دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 این شورا و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، نباشد».