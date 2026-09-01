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سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵ تعیین تکلیف شد

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۵۰
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کنکور

بر پایه مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ تأثیر مثبت و پایه دوازدهم تأثیر قطعی دارد و سهم سوابق تحصیلی در رشته‌های پرمتقاضی ۶۰ درصد تعیین گشته است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه اصلاح و تکمیل سیاست‌های سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این مصوبه در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
ماده‌واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده‌واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست­‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه)» به شرح زیر است.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت آموزش‌وپرورش
شورای‌عالی آموزش‌وپرورش
شورای سنجش و پذیرش دانشجو
سازمان سنجش آموزش کشور

ماده‌واحده «اصلاح و تکمیل مصوبه الحاق یک تبصره به ماده‌واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست­‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه 915 مورخ 1404/01/19 شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی)» که در جلسه 927 مورخ 1405/04/23 شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه 582 شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذيل براي اجرا ابلاغ می­‌گردد: 

«ماده‌واحده- جزء (ب) و جزء (ج) مصوبه «الحاق یک تبصره به ماده‌واحده اصلاح و تکمیل مصوبه سیاست­‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» (مصوب جلسه 915 مورخ 1404/01/19 شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی)» به شرح ذیل؛ اصلاح و تکمیل و همچنین یک جزء جدید به آن الحاق می­‌گردد: 

تبصره 

ب- در آزمون سراسری سال 1405؛ برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی؛ سابقه تحصیلی پایه یازدهم با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی بر اساس نتایج آزمون­‌های نهایی دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 شورای‌عالی آموزش‌وپرورش و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ می­‌شود و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای همه متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌­های پرمتقاضی؛ 60 درصد می­‌باشد.

در جزء (ج) مصوبه فوق، تعداد دروس آزمون نهایی تشکیل سابقه تحصیلی پایه یازدهم براساس نتایج آزمون­‌های نهایی دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 شورای عالی آموزش‌وپرورش و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو می­‌باشد.

یک جزء جدید به عنوان جزء (د) به شرح ذیل، به مصوبه فوق، الحاق می­‌گردد:

تصمیم‌­گیری در مورد تعداد دروس آزمون نهایی برای تشکیل سابقه تحصیلی در آزمون سراسری سال 1407 به بعد، به شورای عالی آموزش‌وپرورش واگذار می‌­شود؛ مشروط بر آنکه تعداد دروس مذکور، کمتر از دروس مصوب جلسه 1053 مورخ 1403/12/04 این شورا و جلسه 40 مورخ 1403/12/27 شورای سنجش و پذیرش دانشجو، نباشد».

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کنکور سوابق تحصیلی آزمون 1405 کنکور 1405 خبر فوری
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