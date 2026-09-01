سرلشکر عبداللهی: تهدیدات احتمالی در دورترین نقاط خنثی شوند
به گزارش تابناک؛ سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در پیامی به مناسبت روز پدافند هوایی گفت: بیتردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه لازمهی پاسخگویی بهموقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی علیه ایران است.
متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:
برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم.
دهم شهریور ماه، یادآور حماسهسازانی است که با نگاه بلند آسمانی و همت والای خود، مرزهای بیکران هوایی میهن عزیزمان را به سنگرِ امنیت و عزت تبدیل کردند و این روز بزرگ که مزین به نام "پدافند هوایی" است، تجلیِ غیرت، دانش و ایستادگیِ رادمردانی است که در سایه توکل به خداوند متعال و تحت مقام عظمای ولایت فقیه و فرمانده کل قوا (مدظلهالعالی)، پاسدارِ حریمِ جمهوری اسلامی ایران هستند.
اینجانب با تبریک صمیمانه این روز غرورآفرین به جنابعالی و تمامی کارکنان غیور، متخصص و ولایتمدار نیروی پدافند هوایی، تأکید میکنم که انتظارات کلیدی مندرج در فرمان انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم شهید کل قوا (قدسسره)، چراغ راهی روشن برای تحول و تعالی این نیروی راهبردی بویژه در شرایط خطیر امروز کشور است که ایران عزیز در فضای جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی قرار دارد و بیگمان توانمندیهای دفاعی کشور در عرصه هوا، مرهون اجرای دقیق همان منویات و نیز انتظارات خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) با تمرکز بر راهبردهای پدافند تهاجمی و شبکهسازی یکپارچه، فعال و پویا و پیشدستانه بودن پدافند، همچنین اتصال تمامی لایههای شناسایی، راداری و موشکی در قالب یک شبکه هوشمند و مقاوم برای رهگیری و خنثیسازی هرگونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط، بومیسازی و هوشمندسازی سامانهها با توسعه فناوریهای نوین و بهکارگیری سامانههای مختص به جنگ الکترونیک و سایبری است.
بیتردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه برای ارتقاء توان رزم الکترونیک و سایبری پدافند به منظور تداوم بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون دشمنان و همچنین ارتقاء آمادگی رزمی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی با برنامهریزی دقیق و پرورش فرماندهان و کارکنانی بصیر، مجاهد و آشنا به فنون نوین دفاعی و در نهایت همافزایی با سایر قوای مسلح در راستای راهبرد کلان ستاد کل نیروهای مسلح مبنی پاسخگویی بهموقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی و همافزایی با قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) است.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد کارکنان رشید آن نیرو در این مسیر راهبردی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (حفظهالله) مسئلت دارم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا ء (ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
شهریور ۱۴۰۵