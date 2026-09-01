لیگ برتر تعطیل شد

در پی نشست مشترک میان مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی امید، مقرر شد که دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر باشگاههای ایران به تعویق افتد.

در پی نشست مشترک میان مسئولان فدراسیون فوتبال و کادر فنی تیم ملی امید، مقرر شد که دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر باشگاههای ایران به تعویق افتد.

به گزارش تابناک، این اقدام با هدف تسهیل حضور هرچه بهتر بازیکنان دعوتشده در اردوی تیم امید و افزایش آمادگی این تیم برای رقابتهای آسیایی ناگویا صورت گرفته است.

بر اساس برنامهٔ اعلامشده از سوی سازمان لیگ، هفته هفتم قرار بود در تاریخهای ۱۹، ۲۱ و ۲۲ شهریورماه برگزار شود که اکنون به زمان دیگری موکول شده است.

برنامهٔ کامل مسابقات تیم ملی امید ایران در مرحلهٔ گروهی بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶:**

- ایران – امارات: ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۵ شهریور ۱۴۰۵)، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی، ورزشگاه WAVE KARIYA

- ایران – چین: ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۹ شهریور ۱۴۰۵)، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی، ورزشگاه WAVE KARIYA

-ایران – کره شمالی: ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱ مهر ۱۴۰۵)، ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی، ورزشگاه WAVE KARIYA