پاسخگویی وزیر اقتصاد و همتی در مجلس

به گزارش تابناک؛در پی بروز اختلالات در شبکه بانکی، مجلس امروز با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون وزیر ارتباطات، گزارش کمیسیون اقتصادی را درباره تدابیر امنیتی و پایداری خدمات الکترونیکی بانک‌ها بررسی می‌کند.

این جلسه با هدف واکاوی علل اختلالات بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.

منبع: فارس