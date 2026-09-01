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پاسخگویی وزیر اقتصاد و همتی در مجلس

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی جهت بررسی علل اختلال بانک‌ها در صحن علنی مجلس حضور دارند.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۴۴
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مدنی زاده و همتی

به گزارش تابناک؛در پی بروز اختلالات در شبکه بانکی، مجلس امروز با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون وزیر ارتباطات، گزارش کمیسیون اقتصادی را درباره تدابیر امنیتی و پایداری خدمات الکترونیکی بانک‌ها بررسی می‌کند.

 این جلسه با هدف واکاوی علل اختلالات بانکی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود.

منبع: فارس

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برچسب ها
سیدعلی مدنی‌زاده عبدالناصرهمتی تدابیر امنیتی خدمات الکترونیکی اختلال بانکی مجلس
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