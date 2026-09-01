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کد خبر: ۱۳۹۲۴۴۰
بازدید: ۸۹۲

عکس: افتتاحیه مسابقات جهانی عشایری در بیشکک

دکتر مسعود پزشکیان در حاشیه حضور در اجلاس سران شانگهای، در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایری در بیشکک نیز شرکت کرد. این حضور به دعوت رئیس‌جمهور قرقیزستان در جریان سفر رسمی ایشان صورت گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری افتتاحیه مسابقات جهانی عشایری بیشکک قرقیزستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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