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کد خبر: ۱۳۹۲۴۳۶
بازدید: ۲

عکس: کشته شدن مدیر ارشد بزرگ‌ترین بانک آمریکا در میدان تایمز

یک زن عصر دوشنبه در قلب نیویورک با حمله به دو عابر، یکی از آن‌ها را به قتل رساند. قربانی این حادثه، از مدیران ارشد بانک «بنک آو امریکا» بود. پلیس نیویورک پس از وقوع این درگیری، با شلیک گلوله به مهاجم، او را از پای درآورد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل میدان تایمز نیویورک نیویورک پلیس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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