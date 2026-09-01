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کد خبر: ۱۳۹۲۴۳۳
بازدید: ۹۸۱
نظرات: ۱

عکس: دیدار شی جین‌پینگ و پوتین در بیشکک

روسای جمهور چین و روسیه روز دوشنبه ۳۱ آگوست (۹ شهریور ۱۴۰۵) در حاشیه اجلاس سران شانگهای در بیشکک دیدار و گفتگو کردند. طرفین بر لزوم تقویت روابط راهبردی دوجانبه و همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید ورزیدند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری شی جین پینگ پوتین بیشکک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
United States of America
۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
دوتا بی خاصیت ترسو روز بروز آمریکا داره می پیچونشون
پاسخ
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