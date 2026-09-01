عکس: دیدار شی جین‌پینگ و پوتین در بیشکک

روسای جمهور چین و روسیه روز دوشنبه ۳۱ آگوست (۹ شهریور ۱۴۰۵) در حاشیه اجلاس سران شانگهای در بیشکک دیدار و گفتگو کردند. طرفین بر لزوم تقویت روابط راهبردی دوجانبه و همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید ورزیدند.