عکس: دیدار شی جینپینگ و پوتین در بیشکک
روسای جمهور چین و روسیه روز دوشنبه ۳۱ آگوست (۹ شهریور ۱۴۰۵) در حاشیه اجلاس سران شانگهای در بیشکک دیدار و گفتگو کردند. طرفین بر لزوم تقویت روابط راهبردی دوجانبه و همکاریهای مشترک منطقهای و بینالمللی تأکید ورزیدند.
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برچسبها:عکس خبری شی جین پینگ پوتین بیشکک
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