عکس: گرامیداشت روز قزوین
مراسم گرامیداشت روز قزوین و ثبت جهانی قلعههای الموت، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور سید رضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در محوطه کاخ چهلستون قزوین برگزار شد.
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برچسبها:عکس خبری وزیر میراث فرهنگی قزوین سید رضا صالحامیری
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