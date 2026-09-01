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کد خبر: ۱۳۹۲۴۳۱
بازدید: ۱۰۱۵

عکس: گرامیداشت روز قزوین

مراسم گرامیداشت روز قزوین و ثبت جهانی قلعه‌های الموت، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در محوطه کاخ چهلستون قزوین برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزیر میراث فرهنگی قزوین سید رضا صالح‌امیری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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