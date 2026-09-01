عکس: گرامیداشت روز قزوین

مراسم گرامیداشت روز قزوین و ثبت جهانی قلعه‌های الموت، روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ با حضور سید رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در محوطه کاخ چهلستون قزوین برگزار شد.