عکس: رایزنیهای وزیر خارجه در حاشیه اجلاس شانگهای
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای همراه رئیسجمهور به قرقیزستان سفر کرده، در حاشیه این نشست، علاوه بر دیدارهای دوجانبه با همتایان چینی و پاکستانی خود، در دیدار چندجانبه با حضور وزرای خارجه کشورهای کلیدی منطقه پیرامون تقویت همکاریها به گفتگو پرداخت.
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