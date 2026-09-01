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کد خبر: ۱۳۹۲۴۲۹
بازدید: ۴۵۴
نظرات: ۱

عکس: رایزنی‌های وزیر خارجه در حاشیه اجلاس شانگهای

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای همراه رئیس‌جمهور به قرقیزستان سفر کرده، در حاشیه این نشست، علاوه بر دیدارهای دوجانبه با همتایان چینی و پاکستانی خود، در دیدار چندجانبه با حضور وزرای خارجه کشورهای کلیدی منطقه پیرامون تقویت همکاری‌ها به گفتگو پرداخت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزیر خارجه ایران اجلاس شانگهای سید عباس عراقچی قرقیزستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۰
و من الله توفيق
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