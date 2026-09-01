خبر ادعایی «طرح اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو» با وجود آنکه تأیید نشده، در روزهای گذشته بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است. وزارت صمت مخالفت خود را اعلام کرده، اما هنوز روشن نیست این تصمیم رسمی است یا خیر.

خبر ادعایی«طرح اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودرو با وجود آنکه تایید نشده، اما در روزهای گذشته بر بازار خودرو تأثیر گذاشته است.»

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه ایران؛ اگرچه وزارت صمت مخالفت خود را با اعمال تعرفه صددرصدی واردات خودرو اعلام کرده با این حال، هنوز روشن نیست این موضوع تا چه اندازه مبتنی بر یک تصمیم رسمی است و آیا اساساً قرار است تعرفه واردات خودرو به چنین سطحی افزایش پیدا کند یا خیر؟

اما فارغ از سرنوشت این ادعا، تجربه بازار خودرو نشان می‌دهد که گاهی اثر یک خبر، پیش از آنکه خود خبر به واقعیت تبدیل شود، در بازار ظاهر می‌شود. بازار خودرو در ایران سال‌هاست به اخبار، تصمیمات احتمالی و حتی شایعات واکنش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، انتشار خبری درباره افزایش شدید تعرفه واردات می‌تواند انتظارات فعالان بازار و خریداران را تغییر دهد و همین تغییر انتظارات، خود به عاملی برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شود؛ حتی اگر در نهایت مشخص شود که تصمیمی برای اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی وجود نداشته است.

وقتی بازار از «اخبار» عقب نمی‌ماند؛ تعرفه خیالی یا شوک واقعی؟

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس بازار خودرو درباره تأثیر شائبه بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی بر بازار خودرو به «ایران» می‌گوید: «بازار به‌طور طبیعی از اخبار اثر می‌پذیرد؛ حتی زمانی که آن اخبار در نهایت محقق نشوند.» این کارشناس بازار خودرو تأکید می‌کند: «اگر خبری نادرست باشد یا تصمیم مطرح‌شده اجرایی نشود، اثر آن معمولاً موقتی است و پس از روشن‌شدن واقعیت، هیجان ایجادشده در بازار فروکش می‌کند. با این حال، در فاصله میان انتشار خبر تا مشخص‌شدن درست یا نادرست‌بودن آن، بازار می‌تواند واکنش نشان دهد.»

رحیمی‌نژاد معتقد است: «چنین خبری در کوتاه‌مدت بیش از همه بازار خودروهای وارداتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش احتمالی تعرفه، به معنای بالا رفتن هزینه واردات خواهد بود و همین تصور می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی موجود در بازار را افزایش دهد.»