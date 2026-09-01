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کیهان حمله به محسن نامجو را کلید زد

این روزنامه در یادداشتی به بهانه نقد تیتر روزنامه سازندگی محسن نامجو را "خواننده هتاک " نامید.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۲۱
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2603 بازدید
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۱۱
محسن نامجو

 محسن نامجو پیش از این بی‌هنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده ‌اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» می‌کند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیش‌رو فقط فراهم کردن استیج است. 

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشتی به بهانه نقد تیتر روزنامه سازندگی محسن نامجو را "خواننده هتاک " نامید.

روزنامه یادشده در یادداشتی با عنوان "روزنامه «سازندگی»  کدام «ساز» را کوک می‌کند؟!" نوشت: درحالی که گرد راه بر تن «محسن نامجو»، خواننده هتاک و پرحاشیه باقی است؛ روزنامه پروژه‌بگیر سازندگی به دنبال «استیج» برای اوست. 

-  محسن نامجو، خواننده هتاکی که هذیان‌گویی را به عنوان «سبک» جا زد و توهین به مقدسات را در کارنامه دارد، به ایران بازگشت و ارگان حزب اشرافی کارگزاران، «رجعت به وطن» را بدل از توبه و استغفار گرفته و مشغول «سفید‌شویی» او شد. 

-  ارگان حزب اشرافی کارگزاران در ادامه گزارش اضافه کرد: «تمام اعتبار محسن نامجو، به حضورش در صحنه و استیج و خوانندگی است. در غیر این صورت که او هویتی ندارد. اگر بیاید و نتواند بخواند که چه سود از آمدن او؟». 

-  آنچه نامجو را از سایر خوانندگان متمایز و به قول سازندگی «خاص» می‌کند، کارنامه او در توهین به مقدسات است که با تقلای این نشریه (سازندگی) برای جور کردن استیج و کنسرت از سوابق وی پاک نمی‌شود. 

-  محسن نامجو پیش از این بی‌هنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده ‌اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» می‌کند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیش‌رو فقط فراهم کردن استیج است. 

-  سازندگی بی‌اعتنا به حواشی، انتقادات و توهین‌های نامجو به مقدسات، کارنامه او را «نسبتاً پربار» توصیف کرد و با تعابیری چون «هنرمند» و «موزیسین» مشغول بزک کردن چهره او و فراهم کردن استیج برای کنسرت است؛ اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که کدام ساز را کوک می‌کند و از چه کسی پروژه گرفته است؟

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برچسب ها
محسن نامجو روزنامه کیهان روزنامه سازندگی خواننده ایرانی استیج خبر فوری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
2
پاسخ
حالا بفهم وقتی مردم نداشته بلشی چطور قورتت میدن
اون پزشکیان بیست میلیون‌ادم پشتشه
تو نامجو حتی زنتم پیگیریت نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
1
2
پاسخ
همه میدانند که این حرفها جز ضرر برای مردم و کشور چیزی ندارد. همه ایرانی هستیم همدیگر را تحمل کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
1
پاسخ
ای جاااااانم
از حمله به هیچکس عقب نمی افته !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
چرا هیچ وقت هیچ چیز مطابق میل کیهان نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بد نیست این کیهان نشین ها با خودشون خلوت کنن ببینن شاید مشکل از انهاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
یکی به کیهان بگوید لطفا به همان تحلیل های بپردازد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
دمت گرم کیهان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
کاری به سابقه نامجو ندارن اما کیهان فقط دنبال سوژه هست تا روز خودش را با آن شروع کنه و بعد به یه عده حمله کنه دست خودش نیست اقتضا طبیعتشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
روزنامه کیهان کاملا درست گفته
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
اینقدر این روزنامه رو بزرگ نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
0
1
پاسخ
به دور از دعوای کیهان و سازندگی وقتی طرف خودش اومده گفته میخوام بیام اینجازندگی کنم و برنامه ای برای خواندن ندارم. چطور عوای خوانندگی و نخواندش راه افتاد
وقتی طرف گفته برای زندگی اومده چطور یکی باید برایش تعیین تکلیف کند که تعتبار تو برای خوانندگی است و قتی نتونی بخونی برای چی اومدی!!؟ خوب اومد که آخر عمری زندگی خودش را تو ایران بگذرونه به تو چه مربوطه!!؟
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tabnak.ir/005qEP