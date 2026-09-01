کیهان حمله به محسن نامجو را کلید زد

محسن نامجو پیش از این بی‌هنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده ‌اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» می‌کند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیش‌رو فقط فراهم کردن استیج است.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشتی به بهانه نقد تیتر روزنامه سازندگی محسن نامجو را "خواننده هتاک " نامید.

روزنامه یادشده در یادداشتی با عنوان "روزنامه «سازندگی» کدام «ساز» را کوک می‌کند؟!" نوشت: درحالی که گرد راه بر تن «محسن نامجو»، خواننده هتاک و پرحاشیه باقی است؛ روزنامه پروژه‌بگیر سازندگی به دنبال «استیج» برای اوست.

- محسن نامجو، خواننده هتاکی که هذیان‌گویی را به عنوان «سبک» جا زد و توهین به مقدسات را در کارنامه دارد، به ایران بازگشت و ارگان حزب اشرافی کارگزاران، «رجعت به وطن» را بدل از توبه و استغفار گرفته و مشغول «سفید‌شویی» او شد.

- ارگان حزب اشرافی کارگزاران در ادامه گزارش اضافه کرد: «تمام اعتبار محسن نامجو، به حضورش در صحنه و استیج و خوانندگی است. در غیر این صورت که او هویتی ندارد. اگر بیاید و نتواند بخواند که چه سود از آمدن او؟».

- آنچه نامجو را از سایر خوانندگان متمایز و به قول سازندگی «خاص» می‌کند، کارنامه او در توهین به مقدسات است که با تقلای این نشریه (سازندگی) برای جور کردن استیج و کنسرت از سوابق وی پاک نمی‌شود.

- محسن نامجو پیش از این بی‌هنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده ‌اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» می‌کند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیش‌رو فقط فراهم کردن استیج است.

- سازندگی بی‌اعتنا به حواشی، انتقادات و توهین‌های نامجو به مقدسات، کارنامه او را «نسبتاً پربار» توصیف کرد و با تعابیری چون «هنرمند» و «موزیسین» مشغول بزک کردن چهره او و فراهم کردن استیج برای کنسرت است؛ اما به این سؤال پاسخ نمی‌دهد که کدام ساز را کوک می‌کند و از چه کسی پروژه گرفته است؟