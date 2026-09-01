کیهان حمله به محسن نامجو را کلید زد
محسن نامجو پیش از این بیهنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» میکند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیشرو فقط فراهم کردن استیج است.
به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه در یادداشتی به بهانه نقد تیتر روزنامه سازندگی محسن نامجو را "خواننده هتاک " نامید.
روزنامه یادشده در یادداشتی با عنوان "روزنامه «سازندگی» کدام «ساز» را کوک میکند؟!" نوشت: درحالی که گرد راه بر تن «محسن نامجو»، خواننده هتاک و پرحاشیه باقی است؛ روزنامه پروژهبگیر سازندگی به دنبال «استیج» برای اوست.
- محسن نامجو، خواننده هتاکی که هذیانگویی را به عنوان «سبک» جا زد و توهین به مقدسات را در کارنامه دارد، به ایران بازگشت و ارگان حزب اشرافی کارگزاران، «رجعت به وطن» را بدل از توبه و استغفار گرفته و مشغول «سفیدشویی» او شد.
- ارگان حزب اشرافی کارگزاران در ادامه گزارش اضافه کرد: «تمام اعتبار محسن نامجو، به حضورش در صحنه و استیج و خوانندگی است. در غیر این صورت که او هویتی ندارد. اگر بیاید و نتواند بخواند که چه سود از آمدن او؟».
- آنچه نامجو را از سایر خوانندگان متمایز و به قول سازندگی «خاص» میکند، کارنامه او در توهین به مقدسات است که با تقلای این نشریه (سازندگی) برای جور کردن استیج و کنسرت از سوابق وی پاک نمیشود.
- محسن نامجو پیش از این بیهنری خود را در هتاکی و توهین به مقدسات نمایان کرده اما حزب اشرافی کارگزاران از بازگشت او ذوق زده است و به شکلی برای خواننده هتاک «غش و ضعف» میکند که گویا «نه خانی آمده و نه خانی رفته!» و چالش پیشرو فقط فراهم کردن استیج است.
- سازندگی بیاعتنا به حواشی، انتقادات و توهینهای نامجو به مقدسات، کارنامه او را «نسبتاً پربار» توصیف کرد و با تعابیری چون «هنرمند» و «موزیسین» مشغول بزک کردن چهره او و فراهم کردن استیج برای کنسرت است؛ اما به این سؤال پاسخ نمیدهد که کدام ساز را کوک میکند و از چه کسی پروژه گرفته است؟
اون پزشکیان بیست میلیونادم پشتشه
تو نامجو حتی زنتم پیگیریت نیست
بد نیست این کیهان نشین ها با خودشون خلوت کنن ببینن شاید مشکل از انهاست
وقتی طرف گفته برای زندگی اومده چطور یکی باید برایش تعیین تکلیف کند که تعتبار تو برای خوانندگی است و قتی نتونی بخونی برای چی اومدی!!؟ خوب اومد که آخر عمری زندگی خودش را تو ایران بگذرونه به تو چه مربوطه!!؟