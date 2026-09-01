عادل فردوسی‌پور در برنامه فوتبال ۳۶۰ به بررسی هزینه‌های اردوی تیم ملی امید در آنتالیا پرداخت و مدعی شد برای این اردو هزینه‌های قابل توجهی انجام شده که می‌توانست بسیار کمتر باشد. در این برنامه اعلام شد هزینه اردوی تیم امید در آنتالیا حدود ۱۱۰ هزار یورو بوده و طبق بررسی‌های انجام‌شده، این اردو می‌توانست بین ۶۰ تا ۷۰ هزار یورو کمتر هزینه داشته باشد. در بخش دیگری از این گزارش، هزینه‌های اردوی کایسری نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که در برخی موارد، بین ۶۰ تا ۸۰ هزار یورو روی هر هتل هزینه شده است؛ موضوعی که فوتبال ۳۶۰ درباره مقصد این مبالغ پرسش‌هایی را مطرح کرد. همچنین در این گزارش، تفاوت میان ارقام پرداخت‌شده و مبالغ استعلام‌شده از هتل‌ها مورد توجه قرار گرفت. برای نمونه، هزینه یک ترنسفر از فرودگاه ۱۲۰۰ یورو اعلام شده، اما در فاکتور مبلغ ۳۲۰۰ یورو درج شده است.