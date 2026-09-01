نبض خبر
مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علی اف
گوشهای از مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علیاف را میبینید و میشنوید. علیاف: شما از آب گرجستان مینوشید؟ پزشکیان: من که نمیدونم این آب مال کجاست. علیاف: من دیدم بورجومیه. اینجا ایستیسو هست. پزشکیان: اینجا هم هست؟ علیاف: نه خودم آوردم. پزشکیان با خنده: واسه خودت آوردی، واسه ما که نیاوردی! علیاف: یه جرعه هم از آب آذربایجان بنوش، ایستیسوی خیلی خوبی داریم، خودم از چشمه آب گرم ایستیسو واستون آوردم.
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برچسبها:نبض خبر الهام علی اف ویدیو مسعود پزشکیان
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