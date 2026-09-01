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روایت وزیر راه از شیوه هدایت هواپیماهای مسافربری بدون رادار!
فرزانه صادق وزیر راه در اظهاراتی قابل تامل در صداوسیما درباره وضعیت فرودگاهها گفت: «با توجه به آنکه رادارها مشکل پیدا کرده... همکاران در حوزه ناوبری پروسیجرال ناوبری هواپیما را انجام میدهند. یعنی اگر در یک ساعت سی هواپیما میتوانست نشست و برخاست کند، الان ده تا میشود، چون باید موضوعات امنیتی و ایمنی را هم رعایت کنیم...» ناوبری Procedural (پروسیجرال / رویهای) در هوانوردی یعنی هدایت هواپیما بر اساس رویهها، نقاط گزارشدهی و محاسبات از پیش تعیینشده، بدون اینکه کنترل دائمی و مستقیم موقعیت هواپیما توسط رادار زمینی انجام شود. فرض کنید هواپیما بر فراز اقیانوس اطلس است و پوشش راداری وجود ندارد. خلبان طبق یک مسیر مشخص پرواز میکند: از نقطه A → با مسیر 270 درجه → به مدت 45 دقیقه → سپس به نقطه B → تغییر ارتفاع. در روش مرسوم یعنی کنترل رادار، کنترلر موقعیت هواپیما را تقریباً لحظهبهلحظه میبیند، میتواند مستقیم بگوید: «۱۰ درجه به راست بپیچ» فاصله هواپیماها را بر اساس موقعیت واقعی کنترل میکند. اظهارات قابل تامل وزیر راه را میبینید و میشنوید.
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