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شکایت استقلال از یک پرسپولیسی قبل از دربی

در آستانه دربی ۱۰۷، صحبت‌های سامان آقازمانی بازیکن سابق پرسپولیس در یک پلتفرم اینترنتی و استفاده‌اش از یک عبارت زشت با واکنش باشگاه استقلال مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۱۳
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استقلال

به گزارش تابناک، در آستانه دربی ۱۰۷، صحبت‌های سامان آقازمانی بازیکن سابق پرسپولیس در یک پلتفرم اینترنتی و استفاده‌اش از یک عبارت زشت با واکنش باشگاه استقلال مواجه شده است.

این ویدئو سبب ناراحتی هواداران استقلال شده و طبیعی بود این باشگاه واکنش داشته باشد. رسانه باشگاه استقلال با توهین‌آمیز خواندن اظهارات آقازمانی اعلام کرد بخش حقوقی باشگاه این صحبت‌ها را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. 

در بیانیه باشگاه استقلال اعلام شده کری خوانی با توهین متفاوت است و این بی احترامی نه نشانه ترس بلکه نشانه بی ادبی گوینده است. نویسنده این بیانیه سامان آقازمانی، هافبک ۳۷ ساله و سابق پرسپولیس را هم ارز سخنان سخیفش دانسته است. 

در بخشی از بیانیه باشگاه استقلال آمده است: 
* اینکه یک بازیکن سابق فوتبال در یک برنامه عمومی، برای جلب توجه یا ایجاد لحظه‌ای به‌ظاهر طنز، از ادبیاتی استفاده کند که شأن خود او و فضای فوتبال را پایین می‌آورد، نشان‌دهنده فاصله میان «شوخی فوتبالی» و «بی‌ادبی» است.

*باشگاه استقلال، پرسپولیس را رقیبی دیرینه و قابل احترام می‌داند؛ باشگاهی که چهره‌ها و پیشکسوتان بزرگی در تاریخ آن حضور داشته‌اند. به همین دلیل، رفتار و ادبیات یک فرد را به حساب باشگاه پرسپولیس یا هواداران آن نمی‌گذاریم و اطمینان داریم بسیاری از هواداران رقیب نیز چنین ادبیاتی را نمی‌پسندند.

*از هواداران فهیم استقلال نیز می‌خواهیم وارد فضای توهین و پاسخ متقابل نشوند. بزرگی استقلال در طول تاریخ ۸۱ ساله آن و بزرگان این باشگاه پرافتخار، مورد تأکید همگان است و نیازی به اثبات در چنین مجادلاتی ندارد. پاسخ این رفتار نیز در چارچوب قانونی داده خواهد شد؛ باقی ماجرا ارزش ادامه دادن ندارد.

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استقلال بیانیه شکایت بازیکن پرسپولیس توهین
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