مقامات تایلندی اعلام کرده‌اند که ناو لینکلن پیش از بازگشت به پایگاه خود در آمریکا، برای استراحت و تجدید قوا در تایلند توقف خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» بامداد یکشنبه، در مسیر بازگشت به خانه پس از یک مأموریت طولانی و دشوار در خاورمیانه، از نزدیکی سنگاپور عبور کرد. انتظار می‌رود این ناو برای توقف و پهلوگیری در بندر، راهی تایلند شود.

خبرنگاران خبرگزاری آسوشیتدپرس که در جزیره اندونزیایی «باتام» (واقع در آن سوی تنگه سنگاپور) حضور داشتند، این شناور عظیم‌الثه را در حالی که اندکی پس از ساعت یک بامداد به وقت محلی از آب‌های نزدیک سنگاپور عبور می‌کرد، مشاهده کردند.

ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن با ۵ هزار ملوان و تفنگدار دریایی که بیش از ۲۰۰ روز را در دریا سپری کرده‌اند، روز چهارشنبه در پاتایای تایلند پهلو می‌گیرد.

پاتایا، شهر ساحلی تایلند، طی روزهای آینده میزبان ناوگان دریایی آمریکاست. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که از نوامبر سال گذشته به مأموریتی طولانی در منطقه غرب آسیا اعزام شده بود، پس از ۲۰۰ روز دریانوردی و ثبت رکوردی بی‌سابقه، به همراه دو کشتی جنگی دیگر در بندر «لم چابانگ» پهلو می‌گیرد تا خدمه‌ی خود را برای استراحت و بازیابی توان به ساحل بفرستد.

ناو لینکلن که یکی از بزرگ‌ترین کشتی‌های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده محسوب می‌شود، در جریان اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران نقش پشتیبانی ایفا می‌کرد. مأموریت این ناو شامل حضور بی‌وقفه و رکوردشکن بیش از ۲۵۰ روزه در دریا بود. در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر افت سلامت روان خدمه و کمبود اقلام ضروری - از جمله مواد غذایی و محصولات بهداشتی - نگرانی‌هایی در مورد طولانی بودن مدت این مأموریت ایجاد شده است.

مقامات تایلندی اعلام کرده‌اند که ناو لینکلن پیش از بازگشت به پایگاه خود در آمریکا، برای استراحت و تجدید قوا در تایلند توقف خواهد کرد.

یک مقام تایلندی اعلام کرد که ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» این هفته در تایلند پهلو خواهد گرفت؛ این اقدام پس از یک مأموریت طولانی‌مدت در خاورمیانه و انتشار گزارش‌هایی مبنی بر نگرانی‌های مربوط به سلامت روان و وخامت شرایط در داخل ناو صورت می‌گیرد.

به گفته قانون‌گذاران دموکرات، ناو لینکلن که خاورمیانه را ترک کرده، طی بیش از ۲۰۰ روز در هیچ بندری توقف نداشته و بدین ترتیب، رکورد جدیدی را در زمینه مدت‌زمانِ حضورِ پیوسته در دریا به ثبت رسانده است.

معمولاً مدت مأموریت‌های دریایی بین شش تا نه ماه است، اما در زمان‌های درگیری، این مدت می‌تواند تمدید شود.

یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، گفت که این کشتی با حدود ۵۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی در عرشه، برای «استراحت و تفریح ​​پس از سفر دریایی طولانی» در تایلند توقف خواهد کرد.

نیروی دریایی تایلند اعلام کرد که یک گروه ضربت ناو هواپیمابر ایالات متحده برای استراحت و تجدید قوا توقفی کوتاه در شرق تایلند خواهد داشت و هیچ‌گونه رزمایشی در این مدت برگزار نخواهد شد. این نیرو به دلایل امنیتی، نام سه شناور مذکور را فاش نکرد و تاریخی برای این بازدید ارائه نداد.

سخنگوی نیروی دریایی تایلند در بیانیه‌ای گفت: این توقف، یک بازدید بندری معمول است که با هدف فراهم کردن امکان استراحت و تجدید قوای کارکنان… و همچنین دریافت پشتیبانی لجستیکی انجام می‌شود.

سفارت ایالات متحده در بانکوک بلافاصله به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

ناو «لینکلن» در ماه نوامبر بندر اصلی خود در سن‌دیگو را ترک کرد و بعداً برای پشتیبانی از عملیات نظامی ایالات متحده در جریان تقابل نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، به خاورمیانه اعزام شد.

دو رسانه تخصصی حوزه نظامی، یعنی «نیوی تایمز» (Navy Times) و «استارز‌اند استرایپس» (Stars and Stripes)، در ماه جاری گزارش‌هایی مبنی بر تلاش برای خودکشی و افت روحیه در این کشتی منتشر کردند. پیت هگسث، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته است که این گزارش‌ها تصویری «کاملاً نادرست» از شرایط موجود در کشتی ارائه داده‌اند.

تایلند تنها شریک پیمانی ایالات متحده در سرزمین اصلی آسیای جنوب شرقی است؛ این کشور از سال ۱۹۵۴ متحد پیمانی آمریکا بوده و از سال ۲۰۰۳ نیز به عنوان متحد اصلی غیرعضو ناتو شناخته می‌شود. نیروهای نظامی هر دو کشور روابط مستحکمی با یکدیگر دارند.