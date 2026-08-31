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پیام قلعه‌نویی برای تیم نوجوانان ایران

سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران خطاب به نوجوانان ملی‌پوش گفت: شما باید کاری که بزرگان در هر عرصه‌ای انجام داده‌اند را در فوتبال انجام بدهید. باید آینده فوتبال ایران را بیمه کنید. اول به خداوند توکل کنید، بعد برای زندگی خودتان برنامه‌ریزی کنید.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۰۶
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امیر قلعه نویی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روز دوشنبه، ۹ شهریور، در اردوی تیم ملی نوجوانان حاضر شد و برای دقایقی با بازیکنان گفت‌وگو کرد. قلعه‌نویی خطاب به بازیکنان اظهار کرد: خداراشاکر باشید که خداوند به شما جوانی و تندرستی داده و این نعمت الهی است که باید قدر آن را بدانیم. سپس باید شاکر خداوند باشید که به شما استعدادی داده و الان اینجا هستید. شاید مثلا پنج میلیون نوجوان دوست داشتند که اینجا باشند اما خداوند شما را گلچین کرده و استعداد خاص به علاوه جوانی و تندرستی به شما داده است. سپس به ایرانی بودن خود افتخار کنید، ایران کشور بزرگی است و آدم‌های بزرگی هم داشته مانند شما.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: شما باید کاری که بزرگان در هر عرصه‌ای انجام داده‌اند را در فوتبال انجام بدهید. وقتی می‌خواهید یک ساختمان بسازید، پی آن باید خیلی قوی باشد تا کار صورت بگیرد. پی فوتبال ایران هم شماها هستید و باید آینده فوتبال ایران را بیمه کنید. اول به خداوند توکل کنید، بعد برای زندگی خودتان برنامه‌ریزی کنید. مسائل درسی با فوتبال هیچ منافاتی ندارد، هم باید باسواد و هم فوتبالیست خوبی باشد. از دیدن این دقایق از تمرین شما لذت بردم و گفتم عجب پشتوانه خوبی است. ان‌شاءالله آینده فوتبال ایران بیمه شود، مربیان بزرگی هم دارید. از آقای احمدی تا آقای حبیبی که برادر بزرگ ما هستند.

قلعه‌نویی افزود: در زندگی هدف‌گذاری کنید و این خیلی مهم است. هیچوقت قانع نباشید و بخواهید که دائم پیشرفت کنید. نگاه‌تان تیم ملی بزرگسالان و لژیونر شدن باشد. تلاش کنید تا پرچم مقدس ما را بالا ببرید. دیدید که در این ایام ایرانی‌ها نشان دادند که چه کار بزرگی کرده‌اند. 

پیشکسوت فوتبال ایران به بازیکنان تاکید کرد: همیشه عاشق باشید و کار و فوتبال را با عشق دنبال کنید. زمانی که در باشگاه مربی بودم، می‌گفتم من سال اول مربیگری‌ام است و با گذشته‌ام که به لطف خداوند و اهل بیت کمی افتخار کسب کرده بودم، کاری نداشتم. با وجودتان کار کنید و می‌توانید. دیدید که والیبال نوجوانان ما قهرمان جهان شد، چرا شما نشوید. احترام به پدر و مادر مساله مهمی است. حدیث داریم که سایه پدر و دعای مادر، اگر می‌خواهید عاقبت بخیر شوید باید والدین و بزرگ‌ترها از شما راضی باشند. ان‌شاءالله روزی بروید و با افتخار برگردید و در قله‌های بالای بالای آسیا و جهان باشید. آقای وطنی هم سالیان سال است که زحمت می‌کشند.

در ادامه ارمغان احمدی، سرمربی تیم ملی نوجوانان گفت: از امیرخان قلعه‌نویی بابت حضورشان تشکر می‌کنم. حضور شما باعث دلگرمی ما شد. قوت قلب و انگیزه مضاعفی برای ما و بازیکنان خواهد بود. شما سال‌های سال است که ثابت کرده‌اید به لحاظ فنی و نتیجه بهترین و بالاترین مربی ایران هستید. رزومه شما این را مشخص کرده است. سال گذشته از شما درس گرفتم و برایم بسیار ارزشمند بود، اینکه سال قبل که با آن شرایط برگشتیم، شما جزو معدود نفراتی بودید که به ما دلداری و قوت قلب دادید.

احمدی تصریح کرد: واقعا صادقانه و در کمال انسانیت باعث شدن تا من به فوتبال برگردم. واقعا از شما ممنون هستم و نشان دادید که به معنای واقعی انسان بزرگی هستید. سال‌های سال می‌توانیم از تجربه شما استفاده کنیم و عملکرد ما در جام جهانی بدون شک هر کسی جز شما بود، نمی‌توانست چنین عملکردی داشته باشد. سایه شما مستدام باشد و امیدواریم که سال‌های سال از وجود شما بهره مند باشیم.

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برچسب ها
امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی نوجوانان فوتبال فوتبال ایران
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