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دیدار وزرای دارایی آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ

رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری ایالات متحده امروز دوشنبه با «آنتون سیلوانوف» وزیر دارایی روسیه دیدار کرد تا درباره توافق احتمالی برای پایان جنگ در اوکراین گفت‌ وگو کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۴۰۳
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اسکات بسنت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه فاکس بیزنس اعلام کرد که بسنت در جریان این گفت‌ وگوها که در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ برگزار شد، از طرح ۲۸ بندی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا برای صلح حمایت کرد.

شبکه ان‌بی‌سی نیوز نیز گزارش داد که مقام‌های دو کشور همچنین درباره رشد اقتصادی گفت‌ وگو کردند، هرچند مشخص نیست چه موضوعات مشخصی در دستور کار این مذاکرات قرار داشته است.

تاکنون جزئیات بیشتری از این دیدار از سوی هیچ‌یک از طرف‌های آمریکایی یا روسی منتشر نشده است.

یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که بسنت قرار است این هفته در اشویل در ایالت کارولینای شمالی، دست‌کم ۱۱ دیدار دوجانبه برگزار کند.

قرار است بسنت با نمایندگان چین، ژاپن، کره جنوبی و کانادا نیز دیدار کند؛ کشورهایی که دولت آمریکا در دوره اخیر با آنها بر سر مسائل تجاری اختلاف داشته است.

نشست وزیران دارایی و سران بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ امروز و فردا (۹ و ۱۰ شهریور) در شهر اشویل ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود.

پیامدهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تشدید موانع تجاری واشنگتن و زیر سوال رفتن توانایی این گروه برای همکاری در رسیدگی به چالش‌های کلیدی اقتصادی بر این اجلاس سایه افکنده است.

آمریکا در حالی ریاست دوره‌ای این گروه را بر عهده دارد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری در نشست سال گذشته در آفریقای جنوبی شرکت نکرد و این کشور توسط آمریکا از گروه کنار گذاشته شد.

مقام‌های آمریکایی، لهستان را که عضو گروه ۲۰ نیست به رخداد جاری دعوت کرده‌اند. وزیر دارایی برزیل نیز در بحبوحه تنش‌ها با دولت ترامپ از شرکت در این گردهمایی خودداری کرده است.

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آمریکا اسکات بسنت روسیه اوکراین جنگ اوکراین پایان جنگ
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