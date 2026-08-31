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کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۹
بازدید: ۸۳۳

عکس: پیامدهای سیل نپال

فروپاشی ناگهانی یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات هیمالیا، با ایجاد سیلاب‌هایی ویرانگر در مرز نپال و چین، دست‌کم ۹۰۰ کشته و بیش از ۴۰۰۰ مفقود برجای گذاشت. این طوفانِ آب و گل که سیستم‌های رودخانه‌ای تریشولی و بوتکوشی را در هم کوبید، با نابودی گسترده زیرساخت‌های انرژی، جاده‌ها و روستاها، زندگی بیش از ۹۳ هزار نفر را در منطقه مختل کرده و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای را در بام جهان رقم زده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سیل نپال
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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