عکس: پیامدهای سیل نپال

فروپاشی ناگهانی یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات هیمالیا، با ایجاد سیلاب‌هایی ویرانگر در مرز نپال و چین، دست‌کم ۹۰۰ کشته و بیش از ۴۰۰۰ مفقود برجای گذاشت. این طوفانِ آب و گل که سیستم‌های رودخانه‌ای تریشولی و بوتکوشی را در هم کوبید، با نابودی گسترده زیرساخت‌های انرژی، جاده‌ها و روستاها، زندگی بیش از ۹۳ هزار نفر را در منطقه مختل کرده و بحران انسانی بی‌سابقه‌ای را در بام جهان رقم زده است.