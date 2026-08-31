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عراقچی: آمریکا باید به تعهدات خود در تفاهم‌نامه بازگردد

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به دیدارها و گفت‌وگوهای صورت گرفته در حاشیه نخستین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان گفت: ما توضیح دادیم که راه‌حل کاملاً روشن و مشخص است؛ آمریکا باید به تعهدات خود و همان توافقی که رئیس‌جمهورش امضا کرده، بازگردد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۶
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عباس عراقچی

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی پس از نخستین روز نشست سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان اظهار کرد: همه ملاقات‌ها و گفت‌وگوها کاملاً کاری و به دور از تشریفات معمول بود و به‌ویژه درباره موضوعات و زمینه‌های موجود برای همکاری در حوزه اقتصادی و سایر حوزه‌ها بحث شد.

وی افزود: بحث حملات تجاوزکارانه آمریکا و تبعات آن نیز مطرح شد. ما تأکید کردیم که ملت ایران همچنان برای استیفای حقوق خود ایستادگی خواهد کرد. این موضوع در همه دیدارها مورد تأکید قرار گرفت.

عراقچی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح‌شده در تمامی دیدارها، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بود؛ تفاهم‌نامه‌ای که به امضای روسای جمهور دو کشور رسیده و آمریکا آن را نقض کرده است.

وی تأکید کرد: آمریکا باید به تعهدات خود بازگردد و به مفاد یادداشت تفاهم پایبند باشد؛ پس از آن می‌توانیم از این وضعیت خارج شویم، چراکه همه کشورها دغدغه دارند که جنگ هرچه سریع‌تر خاتمه پیدا کند.

وزیر امور خارجه گفت: ما توضیح دادیم که راه‌حل کاملاً روشن و مشخص است؛ آمریکا باید به تعهدات خود و همان توافقی که رئیس‌جمهورش امضا کرده، بازگردد. در این صورت، همه‌چیز می‌تواند در مسیر درست قرار گیرد.

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عباس عراقچی وزیر امور خارجه آمریکا حمله جنگ تفاهم نامه اسلام آباد
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