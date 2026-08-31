هشدار قاطع ستادکل نیروهای مسلح به کشورهای منطقه

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا با تأکید بر اینکه تجاوز به ایران از هیچ مبدایی تحمل نمی‌شود، به سران آمریکا هشدار داد: بارها اراده قوی نیروهای مسلح و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزموده‌اید بار دیگر آن را تجربه نکنید.

به گزارش تابناک، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیه ای اعلام کرد:

با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمی دهند، علی رغم هشدارهای قبلی هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای آن کشورها علیه کشور ما و بعضی از اماکن نظامی ایران بهره برداری و حملاتی را انجام می دهند.

جمهوری اسلامی ایران همانگونه که تاکنون در میدان عمل نشان داده است ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان خود هرگز و هیچ گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگین تر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته توسط رزمندگان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ثابت کردیم.

مجددا اعلام می داریم ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیلگران تجاوز آمریکا به ایران اسلامی نیز بدانند که نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از سپاه و ارتش دوشادوش یکدیگر مبدا هر تجاوزی را کوبنده مورد هدف قرار خواهند داد.

به سران آمریکای جنایتکار نیز هشدار می دهیم شما بارها اراده قوی نیروهای مسلح و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزموده اید بار دیگر آن را تجربه نکنید.