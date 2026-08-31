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عوارض سبک فعلی زندگی در ایران؛ بیماری قلبی ۵۰ درصد رشد خواهد داشت

سال گذشته ۴۶۰ هزار نفر در کشور فوت کردند که ۱۸۰ هزار نفر از این افراد در اثر بیماری‌های قلبی و مغزی بوده است. 
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۴
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قلب

دکتر مسعود قاسمی رئیس بیست و ششمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق ایران در نشست خبری بیست و ششمین کنگره بین‌المللی قلب ایران که امروز برگزار شد، گفت: در سال ۲۰۲۴، بر اساس مطالعه معتبر انجام‌شده، ۱۳۷ هزار مرگ ناشی از قلب و عروق در ایران ثبت شده است.

به گزارش تابناک دکتر قاسمی افزود:  البته قلب سالم از سبک زندگی سالم به دست می‌آید، لذا جایگاه پزشکی قلب در جهان و ایران بر پیشگیری شخصی مقدم بر درمان تاکید دارد و باید با نشر دانش بتوانیم افراد جامعه برای سلامت قلب خود کوشش داشته باشند. 

 قاسمی با بیان اینکه با سن جوانی بروز و ابتلا به بیماری‌های قلبی در ایران مواجه هستیم، گفت: براساس مطالعه انجام‌شده در جهان که روی افراد مبتلا به مشکلات قلبی انجام شده است، ۳۲.۷ درصد موارد دچار بیماری قلبی زودرس بوده‌اند.

وی با اشاره به مطالعه انجام‌شده ادامه داد: در افراد جوان‌تر افزایش کلسترول بد و مصرف دخانیات مهم‌ترین علت ابتلا به بیماری‌های قلبی است. این پزشک بیان کرد: براساس مطالعه دیگر جهانی، ۷۲ درصد بیماری‌های قلبی مربوط به ژنتیک بوده و ۴۷ درصد مربوط به فشار خون است. همچنین ۴۴ درصد افراد یادشده دارای سابقه بیماری قلبی و ۳۹ درصد مربوط به دخانیات بوده است.

۳ عامل مهم در ابتلا به بیماری قلبی

استاد قلب دانشگاه تهران با اشاره به علل مهم دیگر در بروز بیماری قلبی اظهار کرد: سندروم قلب شکسته در نتیجه بروز شوک عاطفی و هیجانی ایجاد و باعث بروز درد سینه و در نهایت نارسایی قلبی می‌شود. وی با اشاره به نقش استرس در بروز بیماری‌های قلبی افزود: استرس حاد سیستم سمپاتیک را تحریک می‌کند و اضافه عمل کردن آن باعث بالا رفتن فشار خون و ضربان قلب و افزایش احتمال بروز بیماری قلبی می‌شود. قاسمی با تاکید بر اینکه اختلالات خواب نقش مهمی در بروز بیماری‌های قلبی دارد، تصریح کرد: مهم‌ترین عامل مرگ در زنان و مردان بیماری‌های قلبی و عروق است.

عوامل اختصاصی بروز بیماری قلبی در زنان

این متخصص بیماری‌های قلب و عروق همچنین گفت: عوامل اختصاصی بروز بیماری قلبی در زنان وجود دارد؛ مانند سابقه بارداری، فشار خون, دیابت بارداری و زایمان زودرس که ریسک بروز بیماری‌های قلبی را بالا می‌برند. وی تأکید کرد: همچنین، فشار خون بالا در دوران بارداری بروز بیماری قلبی را تا ۲ برابر بالا می‌برد. نقش هوش مصنوعی در تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی قاسمی بیان کرد: به‌هیچ‌وجه هوش مصنوعی را در تشخیص بیماری‌های قلبی را ملاک قرار ندهید و این هوش کمک‌کننده متخصصان است، نه اینکه به صورت کامل بتواند درمان را انجام دهد.

۳ عامل مهم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی

استاد قلب دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه به اعداد قند خون، فشار خون و وزن باید مورد توجه همگان قرار گیرد، افزود: فعالیت فیزیکی و سبک زندگی و خواب مناسب از جمله عوامل مهم در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی هستند.

رشد ۵۰ درصدی مرگ و میر بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده

مسعود اسلامی دبیر علمی کنگره قلب ایران نیز گفت: سال گذشته ۴۶۰ هزار نفر در کشور فوت کردند که ۱۸۰ هزار نفر از این افراد در اثر بیماری‌های قلبی و مغزی بوده است. 

وی تاکید کرد: اگر با همین شیوه زندگی حرکت کنیم، مرگ و میر بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده ۵۰ درصد رشد خواهد داشت. این جراح قلب متذکر شد: اگر کلسترول بد و فشار خون و چاقی را ۱۰ درصد کاهش دهیم، می توانیم ۵۰ درصد مرگ و میر قلبی را کاهش دهیم. اسلامی با بیان اینکه ۵۰ درصد افراد بالغ در کشور دچار چاقی هستند، ابراز کرد: البته معیار چاقی در ایران با دور کمر بالای ۹۵ سانتی‌متر است و اگر فردی ۱۰ درصد وزن خود را در وزن ۹۰ کیلو کاهش دهد، می‌تواند خطر بروز بیماری قلبی را ۵۰ درصد کاهش دهد. وی گفت: براساس مطالعات جدید، مصرف بیش از ۳ عدد تخم‌مرغ در هفته باعث افزایش کلسترول نمی‌شود و حتی کاهش‌دهنده آن نیز است و برای بیماران قلبی نیز مضر نیست. در ضمن، مصرف لبنیات باعث رسوب کلسیم در رگ‌های قلبی نمی‌شود.

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