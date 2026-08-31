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عفو و تخفیف مجازات بیش از ۲۵۰۰ زندانی

همزمان با ایام میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی،‌ مشمول عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۳
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رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، همزمان با ایام میلاد باسعادت حضرت ختمی‌مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات ۲۵۷۷ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شده بود که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای تصمیم‌گیری در این خصوص را بر عهده رئیس قوه قضاییه گذاشتند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای نیز پس از بررسی‌های لازم، دستور اجرای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را صادر کرد.

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رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای محکومین تخفیف مجازات قوه قضائیه
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