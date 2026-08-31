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داور دیدار استقلال و پرسپولیس انتخاب شد

داوران بازی‌های هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۲
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داور

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازی‌های هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند که به شرح زیر است:

سه‌شنبه دهم شهریور

استقلال خوزستان - چادرملو

داور:حسین زمانی کمک‌ها:محمد صالح عرب ابادی، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: محمد رضا فلاح داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ریحانه شیرازی

گل گهر - آلومینیوم

داور: حسین حسینی کمک‌ها: حمید رضا افشون، علیرضا صیاد و میثم صفاری ناظر: احمد صالحی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: بهاره سیفی 

شمس آذر - تراکتور 

داور: علی سام کمک‌ها: امین زاهدی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: رضا سخندان داور VAR: شهاب محمدی کمک: آتنا لشنی

چهارشنبه ۱۱ شهریور

خیبر خرم‌آباد - فولاد خوزستان

داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، محسن بابایی و شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری داور VAR: کیوان علیمحمدی کمک: مصطفی بینش

ملوان - نساجی

داور: امیر ایار کمک‌ها: فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی و ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: علی سام کمک: فرهاد امینی

ذوب‌آهن - پیکان

داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: مرتضی یوسف‌شهریاری و وحید هلیرودی و رسول اولیایی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: شاهین یزدانی

استقلال تهران - پرسپولیس

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و سیدرضا مهدوی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: علی احمدی

صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان

داور: وحید زمانی کمک‌ها: علی اکبر نوری، فرزاد ایمانی‌نژاد و حامد سیری ناظر: تورج عیوض‌محمدی داور VAR: ایمان کهیش کمک: فرزاد منصوری

پنجشنبه ۱۲ شهریور 

فجرسپاسی شیراز - مس شهربابک

داور: مسعود حقیقی کمک‌ها: بهزاد پناهی، علیرضا معینی و بهمن ممشلی ناظر: محسن ترکی داور VAR:غلامرضا ادیبی کمک: آبان نصیری

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