داور دیدار استقلال و پرسپولیس انتخاب شد
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران بازیهای هفته پنجم فصل جاری لیگ برتر مشخص شدند که به شرح زیر است:
سهشنبه دهم شهریور
استقلال خوزستان - چادرملو
داور:حسین زمانی کمکها:محمد صالح عرب ابادی، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: محمد رضا فلاح داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ریحانه شیرازی
گل گهر - آلومینیوم
داور: حسین حسینی کمکها: حمید رضا افشون، علیرضا صیاد و میثم صفاری ناظر: احمد صالحی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: بهاره سیفی
شمس آذر - تراکتور
داور: علی سام کمکها: امین زاهدی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: رضا سخندان داور VAR: شهاب محمدی کمک: آتنا لشنی
چهارشنبه ۱۱ شهریور
خیبر خرمآباد - فولاد خوزستان
داور: پیام حیدری کمک ها: فرهاد فرهادپور، محسن بابایی و شبیر بهروزی ناظر: نادر جعفری داور VAR: کیوان علیمحمدی کمک: مصطفی بینش
ملوان - نساجی
داور: امیر ایار کمکها: فرهاد مروجی، علیرضا طاهرخانی و ناصر جنگی ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: علی سام کمک: فرهاد امینی
ذوبآهن - پیکان
داور: محمدعلی صلاحی کمکها: مرتضی یوسفشهریاری و وحید هلیرودی و رسول اولیایی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: شاهین یزدانی
استقلال تهران - پرسپولیس
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، بهمن عبداللهی و سیدرضا مهدوی ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: میثم حیدری کمک: علی احمدی
صنعت نفت آبادان - سپاهان اصفهان
داور: وحید زمانی کمکها: علی اکبر نوری، فرزاد ایمانینژاد و حامد سیری ناظر: تورج عیوضمحمدی داور VAR: ایمان کهیش کمک: فرزاد منصوری
پنجشنبه ۱۲ شهریور
فجرسپاسی شیراز - مس شهربابک
داور: مسعود حقیقی کمکها: بهزاد پناهی، علیرضا معینی و بهمن ممشلی ناظر: محسن ترکی داور VAR:غلامرضا ادیبی کمک: آبان نصیری