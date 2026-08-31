نوید محمدزاده از تئاتر «آرش» اخراج شد!

به گزارش تابناک، این بازیگر حدود دو هفته پیش، در حمایت از فلسطین پستی در صفحه مجازی‎اش منتشر کرد که حمله لشکر سایبری را در پی داشت و تیم سازنده این نمایش، یکی از دلایل کنار گذاشتن او را عدم رغبت تماشاگران عنوان کردند! این درحالی است که بعد از باز شدن سامانه فروش بلیت این تئاتر، با وجود هزینه چند میلیونی برای هر بلیت، مخاطبان آن را خریداری کرده بودند!