نوید محمدزاده از تئاتر «آرش» اخراج شد!
نوید محمدزاده که پیش از این به عنوان یکی از بازیگران تئاتر ارکسترال «آرش» معرفی شده بود، از این اثر کنار گذاشته شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۱| |
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به گزارش تابناک، این بازیگر حدود دو هفته پیش، در حمایت از فلسطین پستی در صفحه مجازیاش منتشر کرد که حمله لشکر سایبری را در پی داشت و تیم سازنده این نمایش، یکی از دلایل کنار گذاشتن او را عدم رغبت تماشاگران عنوان کردند! این درحالی است که بعد از باز شدن سامانه فروش بلیت این تئاتر، با وجود هزینه چند میلیونی برای هر بلیت، مخاطبان آن را خریداری کرده بودند!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
دستگاه های قضایی غیرت خودشون رو نشون بدن اینجا سرزمین یهود و صهیونیسم نیست کاری کنید عبرت آموز و به توجیه های کفتارهای گرفتار در بند هم هیچ توجهی نکنید.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
مگر دعوای خیابانی است که یکی به هواخواه اونیکی خودشو بندازه وسط!؟
یک کارگردان یا تهیه کننده ای ، با یک بازیگر حال نکرده! دلیلش به خودش مربوطه. به کسی چه مربوط
آدم ها در فضای مجازی اینطور کنترل میشن و آزادی بیان خودشون رو از دست میدن