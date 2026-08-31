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نوید محمدزاده از تئاتر «آرش» اخراج شد!

نوید محمدزاده که پیش از این به عنوان یکی از بازیگران تئاتر ارکسترال «آرش» معرفی شده بود، از این اثر کنار گذاشته شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۱
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1392 بازدید
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۴
نوید محمدزاده

به گزارش تابناک، این بازیگر حدود دو هفته پیش، در حمایت از فلسطین پستی در صفحه مجازی‎اش منتشر کرد که حمله لشکر سایبری را در پی داشت و تیم سازنده این نمایش، یکی از دلایل کنار گذاشتن او را عدم رغبت تماشاگران عنوان کردند! این درحالی است که بعد از باز شدن سامانه فروش بلیت این تئاتر، با وجود هزینه چند میلیونی برای هر بلیت، مخاطبان آن را خریداری کرده بودند!

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نوید محمدزاده بازیگر تئاتر نمایش اخراج فلسطین حمایت اینستاگرام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
8
10
پاسخ
دستگاه های قضایی غیرت خودشون رو نشون بدن اینجا سرزمین یهود و صهیونیسم نیست کاری کنید عبرت آموز و به توجیه های کفتارهای گرفتار در بند هم هیچ توجهی نکنید‌.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
دستگاه قضا مگر جورکش این و اونه؟!
مگر دعوای خیابانی است که یکی به هواخواه اونیکی خودشو بندازه وسط!؟
یک کارگردان یا تهیه کننده ای ، با یک بازیگر حال نکرده! دلیلش به خودش مربوطه. به کسی چه مربوط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
3
3
پاسخ
آدم ها در فضای مجازی اینطور کنترل میشن و آزادی بیان خودشون رو از دست میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
1
11
پاسخ
این نشان دهنده خیلی مسایل موجود در جامعه است بهتر است همه چشم هایشان باز باشد منکر واقعیت موجود نباشیم
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