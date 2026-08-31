احتمال جاری شدن سیل در ۸ استان طی دو روز آینده
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امید محترمی دوشنبه شب گفت: به دنبال صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال بروز سیلاب در رودخانههای فصلی هشت استان در روزهای سهشنبه دهم و چهارشنبه یازدهم شهریور وجود دارد.
وی افزود: برای روز سهشنبه انتظار رگبار نسبتا شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق استانهای گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان وجود دارد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: برای روز چهارشنبه در استانهای گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان و دامنههای مازندران و شرق گیلان همین شرایط وجود دارد.
محترمی گفت: بر اثر فعالیت این سامانه احتمال جاری شدن سیل، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر وجود دارد که ممکن است در حرکت ناوگان حمل و نقل اختلال ایجاد کند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور به شهروندان این مناطق توصیه کرد تا از تردد در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
محترمی همچنین از آماده باش ستادهای مدیریت بحران در این استانها خبر داد.
وی گفت: در این مناطق به مردم هشدار داده میشود که روز سهشنبه و چهارشنبه از اتراق و تردد در بستر رودخانهها، مسیلها و پلها خودداری کرده و برای مقابله با صاعقه و سیل احتمالی آماده باشند.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: رگبار شدید باران، آبگرفتگی، صاعقه و بادهای شدید پدیده غالب در این مناطق خواهد بود و در این مدت عشایر در تردد و جابجایی از مسیلها و رودخانهها فاصله بگیرند.
محترمی ادامه داد: همچنین کوهنوردان از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی اجتناب کنند.