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احتمال جاری شدن سیل در ۸ استان طی دو روز آینده

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های هشت استان کشور در دو روز آینده خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۸۷
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سیل

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امید محترمی دوشنبه شب گفت: به دنبال صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید فعالیت سامانه بارشی، احتمال بروز سیلاب در رودخانه‌های فصلی هشت استان در روزهای سه‌شنبه دهم و چهارشنبه یازدهم شهریور وجود دارد.

وی افزود: برای روز سه‌شنبه انتظار رگبار نسبتا شدید باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت در برخی مناطق استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال و غرب خراسان شمالی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، دامنه و ارتفاعات اردبیل و نیمه شمالی آذربایجان شرقی و ارتفاعات سمنان وجود دارد.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: برای روز چهارشنبه در استان‌های گلستان، غرب و شمال خراسان شمالی، ارتفاعات سمنان و دامنه‌های مازندران و شرق گیلان همین شرایط وجود دارد.

محترمی گفت: بر اثر فعالیت این سامانه احتمال جاری شدن سیل، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر وجود دارد که ممکن است در حرکت ناوگان حمل و نقل اختلال ایجاد کند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور به شهروندان این مناطق توصیه کرد تا از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

محترمی همچنین از آماده باش ستادهای مدیریت بحران در این استان‌ها خبر داد.

وی گفت: در این مناطق به مردم هشدار داده می‌شود که روز سه‌شنبه و چهارشنبه از اتراق و تردد در بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پل‌ها خودداری کرده و برای مقابله با صاعقه و سیل احتمالی آماده باشند.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور افزود: رگبار شدید باران، آبگرفتگی، صاعقه و بادهای شدید پدیده غالب در این مناطق خواهد بود و در این مدت عشایر در تردد و جابجایی از مسیل‌ها و رودخانه‌ها فاصله بگیرند.

محترمی ادامه داد: همچنین کوهنوردان از صعود به ارتفاعات و کوهنوردی اجتناب کنند.

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