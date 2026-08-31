همراهی مردم ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه برق را کاهش داد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، عباس علیآبادی در آیین افتتاح واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، ضمن قدردانی از مجموعه مدیریتی و اجرایی این پروژه، با بیان اینکه دوران سختی، معیار واقعی شناخت دوستان و همراهان است، اظهار کرد: کسانی که در شرایط سخت در کنار ما هستند، سرمایههای واقعی این صنعت محسوب میشوند و در اجرای پروژههای بزرگ کشور نیز باید از ظرفیت همین نیروهای متخصص، متعهد و توانمند استفاده کنیم.
علیآبادی با اشاره به اهمیت صنعت برق در توسعه کشور عنوان کرد: برق زیرساختِ زیرساختهاست و اگر برق نباشد، توسعه، تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی نیز امکان استمرار نخواهد داشت. اهمیت برق زمانی بیشتر درک میشود که برای لحظاتی دسترسی به آن وجود نداشته باشد.
وی گفت: اهمیت نیروگاه دالاهو فقط در میزان اشتغال مستقیم آن خلاصه نمیشود؛ بلکه ایجاد زیرساخت پایدار انرژی میتواند زمینهساز توسعه صنایع، افزایش تولید و ایجاد اشتغال غیرمستقیم در منطقه و استان کرمانشاه باشد.
وزیر نیرو با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین برق مناطق مختلف استان کرمانشاه بیان کرد: در ایام اربعین، هیچیک از مرزهای مورد استفاده زائران عتبات عالیات با خاموشی مواجه نبودند و برق مورد نیاز این مناطق بهطور پایدار تأمین شد.
علیآبادی افزود: همچنین برق مورد نیاز پروژههای گرمسیری و سامانههای تأمین آب کشاورزی منطقه نیز بهصورت مستمر تأمین شده است و اگر نقصی در این حوزه وجود داشته، ناشی از تأمین برق نبوده است.
وی از پیگیری برای رفع مشکلات مربوط به توسعه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی منطقه خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت برق میتواند زمینه توسعه مشاغل و فعالیتهای اقتصادی را فراهم کند و در این زمینه تلاش خواهیم کرد مشکلات موجود برطرف شود.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیت تولید و مصرف برق استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود دو هزار و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق در منطقه وجود دارد، در حالی که میزان مصرف حدود هزار و ۸۰ مگاوات است؛ بنابراین از نظر ظرفیت تولید، زیرساخت مناسبی در منطقه ایجاد شده و امیدواریم استان از این جهت با مشکل مواجه نشود.
علیآبادی با تأکید بر اینکه افزایش تولید برق بهتنهایی نمیتواند مسئله ناترازی انرژی را حل کند، گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان با افزایش مصرف، ظرفیت تولید برق نیز توسعه پیدا کرده است؛ اما از مقطعی به بعد، میزان رشد مصرف از توان افزایش تولید پیشی گرفت و مسئله ناترازی شکل گرفت.
وی افزود: اگر فقط بر افزایش تولید تمرکز کنیم اما مصرف را مدیریت نکنیم، هر میزان تولید جدید نیز در نهایت توسط افزایش تقاضا جذب خواهد شد. بنابراین در کنار توسعه تولید، مدیریت مصرف باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وزیر نیرو با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی عنوان کرد: در یکی از جلسات، زمانی که درباره برنامههای توسعه تولید برق توضیح میدادم، رئیسجمهور بر اهمیت مدیریت مصرف تأکید کردند و خواستار تمرکز بیشتر بر این موضوع شدند.
علیآبادی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ مصرف انرژی را اصلاح کنیم. اگر قیمت و ارزش واقعی انرژی برای مصرفکننده بهدرستی تبیین نشود، انگیزه کافی برای صرفهجویی ایجاد نخواهد شد؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری انرژی باید در کنار توسعه نیروگاهها دنبال شود.
وی با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق گفت: در روزهای اوج مصرف، زمانی که از مردم درخواست شد برای جلوگیری از خاموشی در مناطق گرمسیر همراهی کنند، شاهد کاهش قابل توجه بار شبکه بودیم و در مقطعی حدود ۲۰۰۰ مگاوات از بار شبکه کاهش یافت.
وزیر نیرو این همراهی را نشانه همبستگی ملی دانست و افزود: مردم با خاموش کردن کولرها و چراغهای غیرضروری و کاهش مصرف برق، نشان دادند که برای عبور از شرایط سخت انرژی در کنار یکدیگر قرار دارند. این همراهی مردم یک موفقیت بزرگ برای دولت و کشور است و نباید آن را دستکم گرفت.
علیآبادی بیان کرد: ما یک ملت بزرگ هستیم و وقتی دست در دست هم و در کنار یکدیگر حرکت کنیم، میتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم. همانطور که مردم مناطق مختلف کشور در شرایط سخت به کمک یکدیگر میآیند، این همدلی میتواند در مدیریت انرژی نیز به یک الگوی ملی تبدیل شود.
وزیر نیرو با اشاره به ویژگیهای فنی نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو گفت: این نیروگاه بزرگترین نیروگاه کلاس F کشور است و اگرچه نیروگاههایی با ظرفیت بیشتر در کشور وجود دارد، اما نیروگاه دالاهو از نظر کلاس فناوری در این سطح قرار دارد.
وی افزود: راندمان این نیروگاه در حال حاضر حدود ۵۸ درصد و اندکی بیشتر است که از بالاترین راندمانهای تولید برق در کشور محسوب میشود.
علیآبادی عنوان کرد: با استفاده از روشهای جدید و برنامهریزیهای انجامشده، تلاش خواهیم کرد راندمان نیروگاههای کشور را بیش از پیش ارتقا دهیم و برنامه جامع بهبود راندمان نیز در آینده ارائه خواهد شد.
وی با قدردانی از دستاندرکاران اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو گفت: توسعه نیروگاههای با راندمان بالا، مدیریت مصرف، استفاده از فناوریهای جدید و همراهی مردم، چهار مؤلفه مهم برای عبور پایدار کشور از چالشهای حوزه انرژی است.