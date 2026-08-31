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درگذشت محمدرضا ریخته‌گران و بهزاد سالکی

محمدرضا ریخته‌گران - استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه تهران - و بهزاد سالکی - نویسنده و مترجم آثار متعددی در حوزه فلسفه دین - از دنیا رفتند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۸۳
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استاد فلسفه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدرضا ریخته‌گران در سال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد و کانون جهان ایرانی دانشگاه تهران با اعلام خبر درگذشت او نوشته است: «با اندوه فراوان خبر درگذشت دکتر محمدرضا ریخته‌گران، استاد ارجمند فلسفه و از چهره‌های فرهیخته عرصه اندیشه و حکمت را دریافت کردیم.

فقدان استادانی که عمر خویش را در مسیر آموزش، پژوهش و پرورش اندیشه صرف کرده‌اند، بی‌تردید ضایعه‌ای برای جامعه علمی و فرهنگی ایران است.»

ریخته‌گران در ۱۸ سالگی به تهران آمد و تحصیل در رشته فلسفه را در دانشگاه تهران شروع کرد. او در سال ۱۳۷۱ به کشور هندوستان رفت و با معارف و سنت‌های هندویی آشنا شد. ریخته‌گران عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران بود. رساله دکتری‌اش درباره دیدگاه‌ها و اصول و مبانی هرمنوتیک و تطبیق آن با اصول و مبانی تفسیر در عالم اسلام بود که در سال ۱۳۷۴ از آن دفاع کرد و بعدها این رساله با نام اصول علم هرمونوتیک به چاپ رسید.

«حقیقت و نسبت آن با هنر»، «هنر، زیبایی و تفکر»،  «فلسفه و حکمت»، «پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته» و «پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانسیالیسم»  از جمله آثار منتشر شده اوست.

همچنین بهزاد سالکی نویسنده و مترجم آثار متعددی در حوزه فلسفه و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در هشتاد سالگی درگذشت.

از آثار او می‌توان به «فلسفه دین»، «یهودیت:‌ بررسی تاریخی»، «مقدس و نامقدس: ماهیت دین»، «کتاب تاریخ اندیشه‌های دینی: از عصر حجر تا اسرار الئوسیس»، «تاریخ اندیشه‌های دینی: از گوتمه بودا تا پیروزی مسیحیت»، «تاریخ اندیشه‌های دینی: از محمد(ص) تا عصر اصلاحات» و «تفسیری از دین» نام برد.

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