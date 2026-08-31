درگذشت محمدرضا ریختهگران و بهزاد سالکی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدرضا ریختهگران در سال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد و کانون جهان ایرانی دانشگاه تهران با اعلام خبر درگذشت او نوشته است: «با اندوه فراوان خبر درگذشت دکتر محمدرضا ریختهگران، استاد ارجمند فلسفه و از چهرههای فرهیخته عرصه اندیشه و حکمت را دریافت کردیم.
فقدان استادانی که عمر خویش را در مسیر آموزش، پژوهش و پرورش اندیشه صرف کردهاند، بیتردید ضایعهای برای جامعه علمی و فرهنگی ایران است.»
ریختهگران در ۱۸ سالگی به تهران آمد و تحصیل در رشته فلسفه را در دانشگاه تهران شروع کرد. او در سال ۱۳۷۱ به کشور هندوستان رفت و با معارف و سنتهای هندویی آشنا شد. ریختهگران عضو گروه فلسفه دانشگاه تهران بود. رساله دکتریاش درباره دیدگاهها و اصول و مبانی هرمنوتیک و تطبیق آن با اصول و مبانی تفسیر در عالم اسلام بود که در سال ۱۳۷۴ از آن دفاع کرد و بعدها این رساله با نام اصول علم هرمونوتیک به چاپ رسید.
«حقیقت و نسبت آن با هنر»، «هنر، زیبایی و تفکر»، «فلسفه و حکمت»، «پدیدارشناسی، هنر، مدرنیته» و «پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانسیالیسم» از جمله آثار منتشر شده اوست.
همچنین بهزاد سالکی نویسنده و مترجم آثار متعددی در حوزه فلسفه و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه در هشتاد سالگی درگذشت.
از آثار او میتوان به «فلسفه دین»، «یهودیت: بررسی تاریخی»، «مقدس و نامقدس: ماهیت دین»، «کتاب تاریخ اندیشههای دینی: از عصر حجر تا اسرار الئوسیس»، «تاریخ اندیشههای دینی: از گوتمه بودا تا پیروزی مسیحیت»، «تاریخ اندیشههای دینی: از محمد(ص) تا عصر اصلاحات» و «تفسیری از دین» نام برد.