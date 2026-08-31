اختلال خط ۲ مترو تهران برطرف شد
به گزارش تابناک و به نقل از شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، هادی زند با اشاره به توقف قطار شماره ۲۱۷ در سکوی شمالی ایستگاه امام خمینی(ره) در خط ۲ مترو تهران گفت: این قطار به دلیل نقص فنی، از ساعت ۱۸:۵۱ در سکوی شمالی ایستگاه امام خمینی(ره) متوقف شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این اختلال، تیمهای عملیاتی و فنی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای بررسی علت و رفع نقص فنی را در دستور کار قرار دادند.
زند ادامه داد: در مدت زمان رفع نقص فنی، با تشکیل لوپهای شرقی و غربی در خط ۲ و فعال بودن فرآیند مسافری در بخش جنوبی خط، تلاش شد جابهجایی مسافران با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی لازم، سرویسدهی در خط ۲ از ساعت ۱۹:۲۸ به حالت عادی بازگشت و حرکت قطارها در این مسیر مطابق برنامه انجام شد.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در پایان ضمن عذرخواهی از مسافران بابت وقفه ایجادشده، از صبر، همراهی و شکیبایی شهروندان و مسافران خط ۲ در زمان بروز این اختلال قدردانی کرد.