اختلال خط ۲ مترو تهران برطرف شد

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه از رفع اختلال ایجادشده در سرویس‌دهی خط ۲ مترو تهران خبر داد.

به گزارش تابناک و به نقل از شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه، هادی زند با اشاره به توقف قطار شماره ۲۱۷ در سکوی شمالی ایستگاه امام خمینی(ره) در خط ۲ مترو تهران گفت: این قطار به دلیل نقص فنی، از ساعت ۱۸:۵۱ در سکوی شمالی ایستگاه امام خمینی(ره) متوقف شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این اختلال، تیم‌های عملیاتی و فنی در محل حاضر شدند و اقدامات لازم برای بررسی علت و رفع نقص فنی را در دستور کار قرار دادند.

زند ادامه داد: در مدت زمان رفع نقص فنی، با تشکیل لوپ‌های شرقی و غربی در خط ۲ و فعال بودن فرآیند مسافری در بخش جنوبی خط، تلاش شد جابه‌جایی مسافران با کمترین وقفه ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات فنی و ایمنی لازم، سرویس‌دهی در خط ۲ از ساعت ۱۹:۲۸ به حالت عادی بازگشت و حرکت قطارها در این مسیر مطابق برنامه انجام شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در پایان ضمن عذرخواهی از مسافران بابت وقفه ایجادشده، از صبر، همراهی و شکیبایی شهروندان و مسافران خط ۲ در زمان بروز این اختلال قدردانی کرد.