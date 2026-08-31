پروازهای بندرعباس - دبی از سر گرفته شد
به گزارش تابناک به نقل از فرودگاه هرمزگان، کاظم توسلی، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر صورتگرفته و در پاسخ به درخواستهای مردمی و نیاز مسافران استان، پروازهای مسیر بندرعباس - دبی از امروز رسماً از سر گرفته شد.
وی با بیان اینکه نخستین گروه از مسافران شامل ۷۰ نفر امروز پرواز خود را از بندرعباس به مقصد دبی انجام دادند، افزود: هرمزگان قطب مهم اقتصاد و تجارت کشور است؛ از این رو به منظور تسهیل در رفتوآمد تجار، فعالان اقتصادی و گردشگران، برنامهریزی شده است تا این پروازها به صورت منظم در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته انجام شود.
توسلی در ادامه بر عزم جدی این ادارهکل برای ارتقای جایگاه هوانوردی استان تاکید کرد و گفت: فرودگاه بینالمللی بندرعباس توسعه و تقویت مسیرهای پروازی بینالمللی را به عنوان یک اولویت و با جدیت تمام دنبال میکند تا ظرفیتهای بیبدیل تجاری و گردشگری هرمزگان بیش از پیش شکوفا شود.