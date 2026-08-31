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پلمب ۴۵ نانوایی در مشهد

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از پلمب ۴۵ واحد نانوایی از ابتدای سال تاکنون در شهر مشهد خبر داد‌
کد خبر: ۱۳۹۲۳۷۸
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پلمب

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان و شعبه سیار تعزیرات حکومتی، دو واحد نانوایی در مشهد به دلیل تخلفات صنفی از جمله کم‌فروشی و گران‌فروشی شناسایی شدند.

وی افزود: برای این واحدهای متخلف بلافاصله پرونده تعزیری تشکیل و نسبت به پلمب آن‌ها اقدام شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی با اشاره به حجم فعالیت نانوایی‌ها در مرکز استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد نانوایی در شهرستان مشهد به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند؛ با این حال آمارها نشان می‌دهد که میزان تخلفات صنفی در این حوزه همچنان قابل توجه است.

صیادی در خصوص آمار برخورد با نانوایی‌های متخلف از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: با تشدید نظارت‌ها در این مدت، یک‌هزار و ۳۵۷ پرونده تعزیری برای نانوایی‌های متخلف تشکیل شده و ۴۵ واحد نانوایی نیز به دلیل تکرار و حجم تخلفات پلمب شده‌اند.

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برچسب ها
مشهد نانوایی تخلف نانوایی ها تعزیرات حکومتی کم فروشی گران فروشی پلمب
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