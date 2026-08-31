بیانیه مشترک «توافق مکه» در استانبول صادر شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزرای امور خارجه و دفاع و روسای ستاد کل ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی روز دوشنبه در استانبول در چارچوب کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که توسط توافقنامه دفاع مشترک مکه تاسیس شده است، دیدار کردند.
بنا بر این گزارش، در این بیانیه آمده است که سه کشور بر تعهد خود برای همکاری در چارچوب توافق مکه، بر اساس حس مالکیت منطقهای، برای تضمین صلح و ثبات پایدار در مناطق خود تاکید کردند.
در بخشی از این بیانیه مشترک آمده است: برای این منظور، به حمایت از تلاشها برای کاهش تنش و ترویج خویشتنداری به منظور تشویق حل مسالمتآمیز بحرانها ادامه خواهیم داد. امروز، سه کشور توافق کردهاند که گامهایی را برای نهادینه کردن بیشتر همکاری تحت توافقنامه مکه بردارند، به گونهای که همبستگی آنها را تقویت کند، اعتبار و اثربخشی بازدارندگی و دفاع جمعی آنها را تضمین و به تلاشهای منطقهای برای دستیابی به صلح عادلانه، فراگیر و پایدار و امنیت مشارکتی کمک کند.
در این بیانیه بر اصل «احترام متقابل به حاکمیت ملی کشورها» به عنوان رکن اصلی روابط تاکید شده و طبق توافق جدید، دبیرخانهای در عربستان سعودی برای پشتیبانی از فعالیتهای این سه کشور تاسیس میشود.
بر اساس بیانیه نهایی، پاکستان به مدت ۳ سال، ریاست این دبیرخانه را در مرحله نخست بر عهده خواهد داشت.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف نخستوزیر پاکستان در تاریخ ۷ اوت در مکه «توافقنامه دفاع مشترک» را امضا کردند.
توافقنامه دفاع مشترک مکه که توسط ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی با حس مسئولیت و مالکیت منطقهای مشترک در مواجهه با بیثباتی فزاینده در مناطق خود و سطح بینالمللی امضا شد، با هدف ارتقای امنیت، صلح، ثبات و رفاه در منطقه و جهان و افزایش بازدارندگی مشترک است.