هندبال نوجوانان ایران چهارم آسیا شد

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران با شکست مقابل کره‌جنوبی در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی آسیا، در جایگاه چهارم این رقابت‌ها قرار گرفت.

به گزارش تابناک، تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی اردن برگزار می‌شود، برابر کره‌جنوبی به میدان رفت و با شکست ۲۸ بر ۲۹ مقابل این تیم، به عنوان چهارمی آسیا بسنده کرد.

ایران با صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها، سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ را قطعی کرده بود.

یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از ۳۱ مرداد تا ۹ شهریور در امان اردن در حال برگزاری است و چهار تیم برتر ایران، کره جنوبی، بحرین و قطر راهی مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان ۲۰۲۷ شدند.