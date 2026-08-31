از فروش با نوید تا حذف به پایِ مخاطب؛ جسارتِ «آرش» این بود!

کمتر از یک هفته تا شروع «آرش» مانده و حالا خبر می‌رسد که نوید محمدزاده را کنار گذاشته‌اند؛ جالب اینجاست که فروش بلیت، با نام او شروع شده بود.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک؛ کمتر از یک هفته تا شروع «آرش» مانده و حالا خبر می‌رسد که نوید محمدزاده را کنار گذاشته‌اند؛ جالب اینجاست که فروش بلیت، با نام او شروع شده بود. نه، جدی این قضیه عجیب است. ما داریم از نمایشی حرف می‌زنیم که بلیت‌هایش چند میلیون تومان قیمت دارد. مخاطب قبل از اینکه کارت بکشد، اسم بازیگرها را چک می‌کند. ترکیب را می‌بیند و بعد تصمیم می‌گیرد. حالا که نوید محمدزاده در آن ترکیب بوده و بلیت‌ها با حضور او فروخته شده، چطور یک‌دفعه می‌شود گفت «مخاطب رغبت نداشت»؟

یعنی مخاطبِ پول‌داده‌ای که بلیت خریده، بعدش آمده به گروه گفته «نه، من این بازیگر را نمی‌خواهم»؟ اصلاً چنین نظرسنجی‌ای انجام شده؟ اگر شده، نتیجه‌اش چه بوده؟ کاش کمی بیشتر توضیح می‌دادند.

بگذریم. یک نکته دیگر هم هست که خیلی‌ها را به فکر فرو برده. حدود دو هفته پیش، محمدزاده در صفحه‌اش از فلسطین حمایت کرد . همان موقع هم کلی در فضای مجازی به او تاختند. حالا بعد از آن همه سر و صدا، ناگهان این خبر می‌رسد که از نمایش کنار گذاشته شده است.

نمی‌خواهم بگویم حتماً به خاطر همان پست بوده. چون مدرکی برای چنین ادعایی ندارم. ولی انصافاً این هم‌زمانی برای هر کسی یک سؤال ایجاد می‌کند.

کاش یکی از گروه سازنده می‌آمد و صریح می‌گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با تصمیم ما نداشته و دلیل کنار گذاشتن او چیز دیگری است.» همین یک جمله می‌توانست خیلی از حرف و حدیث‌ها را تمام کند.

دفاع از فلسطین که جرم نیست

در سراسر دنیا هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده زیادی درباره فلسطین حرف زده‌اند. بعضی‌هایشان با وجود فشار و انتقاد، همچنان روی موضعشان ایستاده‌اند. اینکه یک بازیگر ایرانی هم درباره فلسطین حرف بزند، اتفاق عجیبی نیست. ممکن است کسی با او موافق نباشد، اما نمی‌شود یک موضع انسانی را صرفاً با برچسب «حاشیه» کنار گذاشت و بعد درباره یک تصمیم مهم، پشت همین کلمه پنهان شد.

اما برگردیم به همان نکته اول؛ به همان مخاطبی که حالا اسمش را آورده‌اند تا یکی از دلایل این تصمیم ناگهانی باشد.

مخاطب پول داده. چند میلیون تومان پول داده. بر اساس یک ترکیب مشخص تصمیم گرفته و بلیت خریده. حالا به او می‌گویند یکی از بازیگران اصلی دیگر در نمایش نیست؛ آن هم با این توضیح که «تماشاگران رغبت نداشتند».

خب اگر رغبت نداشتند، چرا فروش بلیت را با همین ترکیب شروع کردید؟ به نظرم اینجا یک جای کار می‌لنگد.

نه اینکه بخواهم بگویم حتماً توطئه‌ای در کار است. شاید واقعاً یک مشکل شخصی، قراردادی یا حرفه‌ای وجود دارد که ترجیح می‌دهند درباره‌اش حرف نزنند. قابل درک است. اما اگر چنین است، همان را بگویند. مردم می‌فهمند.

نمایش هم که قرار است درباره جسارت، انتخاب و هویت باشد. خب، شاید بد نباشد خود سازندگان هم کمی جسارت به خرج بدهند و درباره دلیل این تصمیم صریح‌تر حرف بزنند.

نوید محمدزاده هم فعلاً سکوت کرده و واکنشی نشان نداده. نمی‌دانیم چه فکری می‌کند و شاید اصلاً نخواهد درباره این اتفاق حرف بزند. اما خیلی از کسانی که بلیت خریده‌اند، منتظر یک توضیح روشن‌تر هستند؛ نه یک بیانیه کوتاه با این عبارت که «به دلیل عدم رغبت تماشاگران».

چون یک چیز را نباید فراموش کرد: تماشاگرِ «رغبت‌نداشته»، همان کسی است که پیش از این، با اطلاع از حضور نوید محمدزاده بلیت خریده است. این را کاش در توضیح این تصمیم، یادشان نرود.