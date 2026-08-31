به گزارش تابناک، امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش، امروز (شنبه) به خبرنگار فارس گفت که در صورت نیاز به حمله پیش‌دستانه‌، «نیروها آموزش‌های لازم را طی کرده‌اند و توانایی آن وجود دارد.»

نیروهای مسلح ایران در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه نیز تجربه اجرای عملیات با رویکرد پیش‌دستانه را داشته‌اند.

در یکی از این موارد، پس از انتقال نیرو و تجهیزات نظامی آمریکا به اردن و آماده‌سازی آنها برای انجام عملیات علیه ایران، نیروهای مسلح کشورمان پیش از آغاز حمله آمریکایی‌ها دست به کار شدند.

در این عملیات که بامداد ۷ مردادماه انجام شد، نیروی هوافضای سپاه یک پایگاه هوایی و مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در اردن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد.

معاون تربیت و آموزش ارتش گفت که «دکترین ما دفاعی است، اما آموزش‌های نفوذ و حمله در تمام سطوح و با تجهیزات مختلف در نیروهای نظامی ارائه شده است»؛ از نیروی هوایی گرفته تا نیروی زمینی و نیروی دریایی که با دستور فرماندهی قابلیت اجرا دارد.