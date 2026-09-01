با گردو و مرغ این سالاد خوشمزه ارمنی را درست کنید

سالاد مرغ و گردو ارمنی نوعی سالاد سرد لذیذ و مجلسی است که گردو و مرغ از مواد اصلی آن است.

به گزارش تابناک؛ سالاد‌ها همیشه محبوب‌اند! از پیش غذا گرفته تا مزه کنار غذا همیشه پای سالاد در میان است. اصلا وقتی روی میز یا سفره سالاد نباشد، انگار سفره یک چیز اساسی کم دارد. سالاد‌ها انقدر متنوع و هیجان انگیز و رنگارنگ هستند که تمامی ندارند. مثلا در رستوران‌ها معمولا یک میز مخصوص فقط به سالاد اختصاص دارد که هرکدامشان انگار دارند به شما چشمک می‌زنند.

سالاد‌ها در اصل به عنوان پیش غذا سرو می‌شوند، اما بعضی وقت‌ها آنقدر چیز‌های خوشمزه و مقوی داخلشان هست که برای خودشان یک پا غذای اصلی به حساب می‌آیند. مثلا اگر سالاد سزار را تنها بخورید، آنقدر سیر می‌شوید که جا برای غذا نمی‌ماند، حالا سالاد ماکارانی که جای خودش را دارد. سالاد‌ها با انواع سبزیجات مثل خیار، گوجه، انواع کلم، کاهو، هویج، خیارشور، زیتون، تخم مرغ، سیب زمینی، فلفل دلمه‌ای، مرغ، قارچ و... تهیه می‌شوند و هرکدام سس‌های مخصوص به خود را دارند.

سالاد مرغ و گردو ارمنی نوعی سالاد سرد بسیار خوشمزه است که به دلیل داشتن مرغ و گردو در ترکیباتش بسیار مقوی است. اگر دوست دارید این سالاد خوشمزه را با روشی آسان در منزل تهیه کنید، در ادامه این مطلب با طرز تهیه سالاد مرغ و گردو همراه ما باشید.

مواد لازم

سینه مرغ: ۵۰۰ گرم

پیاز کوچک: ۱ عدد

گردوی خرد شده: ۱۰۰ گرم

پیازچه خرد شده: ۵ قاشق غذاخوری

جعفری خرد شده: ۴ قاشق غذاخوری

ماست یونانی: ۵ قاشق غذاخوری

سس مایونز: ۵ قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه: به میزان لازم

آب لیمو ترش: ۲ قاشق غذاخوری

طرز تهیه

برای درست کردن این سالاد خوشمزه ابتدا سینه مرغ را همراه با یک عدد پیاز کوچک، کمی نمک و فلفل و یک لیوان آب روی حرارت اجاق گاز بگذارید تا بپزد، سپس سینه مرغ پخته را خرد کنید و داخل یک کاسه مناسب بریزید.

در مرحله بعد جعفری خرد شده، پیازچه خرد شده و گردوی خرد شده را اضافه کنید و هم بزنید. در آخر سس مایونز، ماست یونانی، نمک، فلفل سیاه و آبلیمو ترش را اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مواد مخلوط و یکدست شود.

سالاد را به مدت ۲ ساعت داخل یخچال بگذارید تا خنک شود، سپس آماده سرو است، نوش جان.

پیازچه را ابتدا به صورت ساقه‌ای بشویید و بعد خرد کنید. اگر پیازچه را خرد کنید و بعد بشویید، داخل آن آب جمع می‌شود و حالت لیزی به سالاد می‌دهد که خوشایند نیست.

برای سس سالاد حتما از ماست یونانی یا انواع ماست‌های پر چرب و هم‌زده استفاده کنید؛ زیرا ماست‌های کم چرب یا محلی آب زیادی دارند و موجب شل شدن سالاد می‌شود.

همیشه وقتی در تهیه غذا یا سالاد سس مایونز جزو مواد اولیه است، عده‌ای می‌پرسند، آیا می‌شود به جای آن از ماست استفاده کرد؟ این مسئله تا حدودی سلیقه‌ای است. اگر منع مصرف دارید یا اینکه به خاطر کالری بالای سس مایونز تمایلی به استفاده از آن را ندارید، می‌توانید ماست چکیده یا پرچرب را جایگزین کنید؛ اما ماست معمولاً آب می‌اندازد؛ بنابراین توصیه می‌شود برای مهمانی‌ها این کار را انجام ندهید. همچنین می‌توانید میزان سس مایونز را نصف کنید و ماست پر چرب را با آن مخلوط کنید.