۳ پیشنهاد غذا برای شام
به گزارش تابناک؛ بسیاری از خانوادهها پس از پایان یک روز کاری طولانی، با مسئله انتخاب «شام مناسب» مواجه هستند. این انتخاب زمانی دشوارتر میشود که محدودیت زمان و نیاز به انرژیبخشی غذا در اولویت قرار میگیرد. کارشناسان تغذیه معتقدند شام باید سبک، زودهضم و در عین حال جذاب باشد تا کیفیت خواب و سلامت عمومی بدن را تضمین کند.
۱. تهچین مرغ و بادمجان؛ ضیافتی در خانه
اگر زمان کافی در اختیار دارید، تهچین بهترین گزینه برای یک شام مجلسی است. ترکیب ماست چکیده، زعفران دمکرده و مرغ ریشریش شده، نه تنها طعم بینظیری دارد بلکه سرشار از پروتئین است. افزودن بادمجان سرخشده (یا کبابی برای سلامت بیشتر) لایه دیگری از طعم را به این غذای محبوب اضافه میکند.
۲. کباب تابهای؛ کلاسیکِ همیشه محبوب
برای کسانی که زمان کمتری دارند، کباب تابهای یک انتخاب هوشمندانه است. با استفاده از گوشت چرخکرده باکیفیت و ترکیب آن با ادویههای اصیل ایرانی، میتوانید در کمتر از ۳۰ دقیقه یک شام مقوی داشته باشید. استفاده از گوجهفرنگی کبابی و سماق در کنار آن، علاوه بر افزایش جذابیت بصری، به هضم بهتر غذا نیز کمک میکند.
۳. سالاد سزار با مرغ گریل؛ سبکی و سلامتی
اگر به دنبال شامی سبک هستید که احساس سنگینی برای شما ایجاد نکند، سالاد سزار با مرغ گریلشده بهترین گزینه است. استفاده از کاهو تازه، پنیر پارمزان و سس خانگی (به جای سسهای آماده پرکالری)، یک وعده غذایی متعادل را برای پایان شب رقم میزند.
توصیه نهایی: انتخاب شام، بیش از آنکه وابسته به نوع مواد اولیه باشد، به «فضای دورهمی» بستگی دارد. مهم نیست چه غذایی طبخ میکنید؛ مهم این است که آن را با آرامش و در کنار عزیزانتان میل کنید.