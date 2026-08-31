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افزایش شمار شهدای جنایت شب گذشته آمریکا در لارک

یکی از مجروحان حمله شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک در استان هرمزگان، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید و شمار شهدای این حمله به ۳ نفر افزایش یافت.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۵۴
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جزیره لارک

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در پی حمله شب گذشته آمریکا به نقطه‌ای در جزیره لارک، ۲ نفر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح شدند. مجروحان این حمله برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند که ساعاتی بعد، یکی از آنان نیز بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز شب گذشته در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی-صهیونی به جزیره لارک، در قالب عملیات «تنبیه متجاوز»، حمله‌ای ترکیبی با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها علیه دو پایگاه هوایی آمریکا در اردن انجام داد.

در این عملیات، زیرساخت‌های فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگنده‌های دشمن در پایگاه‌های هوایی «ملک حسین» و «الازرق» هدف قرار گرفت و براساس گزارش‌های اولیه، خسارات سنگینی به این مراکز وارد شد.

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جزیره لارک آمریکا حمله جنگ سپاه شهادت
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