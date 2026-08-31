حمله تروریستی پژاک به روستاییان در مریوان

جمعی از اهالی روستای «دری» از توابع شهرستان مریوان، هنگام بازگشت از فعالیت‌های روزمره کشاورزی، باغداری و جمع‌آوری گیاهان کوهی، مورد حمله عناصر مسلح گروهک پژاک قرار گرفتند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تعدادی از اهالی این روستا که برای انجام امور روزمره و تأمین معاش خانواده‌های خود به مناطق اطراف روستا رفته بودند، در مسیر بازگشت با حمله اشرار وابسته به گروهک غیرقانونی پژاک مواجه شدند که در جریان این اقدام خشونت‌آمیز، تعدادی از شهروندان محلی زخمی شدند.

مردم روستای دری همچون دیگر روستاییان منطقه، برای کسب روزی و ادامه زندگی خود به فعالیت‌های کشاورزی و باغداری مشغول هستند، اما اشرار و عناصر وابسته به گروهک‌های مسلح و غیرقانونی با اقدامات خود، امنیت و آرامش همان مردمی را هدف قرار می‌دهند که مدعی دفاع از حقوق آنان هستند.

گروهک غیرقانونی پژاک و عناصر مسلح وابسته به آن، با ایجاد ناامنی و تهدید جان شهروندان، بار دیگر ماهیت واقعی خود را نشان داده‌اند. حمله به کشاورزان و روستاییانی که در حال تلاش برای کسب روزی و امرار معاش هستند با هیچ ادعایی درباره حمایت از مردم و حقوق آنان قابل توجیه نیست.

کارشناسان امنیتی معتقدند در چنین شرایطی، برخورد قاطع و مستمر نیرو‌های امنیتی با اشرار و عناصر غیرقانونی گروهک پژاک و دیگر برهم‌زنندگان امنیت منطقه، ضرورتی جدی برای حفظ آرامش و امنیت مردم به شمار می‌رود.

در کنار اقدامات نیرو‌های امنیتی و انتظامی، مردم و روستاییان منطقه نیز که بیش از هر کس دیگری از حضور و اقدامات اشرار و عناصر برهم‌زننده امنیت آسیب می‌بینند، باید با هوشیاری و ایستادگی در برابر عوامل ناامنی، اجازه ندهند عناصر وابسته به گروهک‌های غیرقانونی امنیت و آرامش روستا‌ها و مناطق محل زندگی آنان را مختل کنند.

روستاییان و اهالی منطقه می‌توانند با شناخت و طرد عناصر برهم‌زننده امنیت، همکاری با نیرو‌های مسئول و جلوگیری از ایجاد زمینه فعالیت برای اشرار و عناصر وابسته به گروهک‌های غیرقانونی، نقش مهمی در حفظ امنیت و آرامش منطقه داشته باشند.