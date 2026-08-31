بازرسی ویژه در پرونده مرگ بسکتبالیست ۲۰ ساله

مسئول بازرسی اداره‌کل ورزش و جوانان فارس از آغاز بررسی دقیق ابعاد حادثه فوت رضا کاظمی، بسکتبالیست جوان شیرازی‌ توسط این واحد خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حامد محمدی، با اشاره به واقعه تلخ فوت رضا کاظمی، بسکتبالیست جوان شیرازی بر اثر حادثه قلبی، از آغاز بررسی این موضوع توسط واحد مربوطه خبر داد.

وی با بیان اینکه بررسی ابعاد این حادثه در دستور کار این واحد قرار گرفته است، گفت: واحد ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل، بررسی دقیق علت و شرایط این حادثه را آغاز کرده است و تمامی جوانب از جمله نحوه برگزاری مسابقه، تجهیزات پزشکی و امکانات موجود در سالن، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مسئول ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل ورزش و جوانان فارس افزود: هدف ما از این بررسی، روشن شدن کامل ابعاد حادثه و شناسایی هرگونه نقص یا کاستی احتمالی است تا با اتخاذ تدابیر لازم، از تکرار چنین وقایعی در آینده جلوگیری شود.

وی همچنین تأکید کرد: سلامت و ایمنی ورزشکاران برای ما خط قرمز است و هرگونه کمکاری در این زمینه قابل قبول نیست. نتایج این بررسی به طور شفاف به جامعه ورزشی و خانواده داغدار اعلام خواهد شد.

در روز دوشنبه نهم شهریور، رضا کاظمی، بسکتبالیست ۲۰ساله شیرازی، روز شنبه ۷ شهریورماه در جریان مسابقه لیگ جوانان استان در سالن دانشگاه آزاد صدرا دچار حادثه قلبی شد و جان خود را از دست داد.