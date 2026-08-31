عکس: ژوور؛ نماد برابری و رهایی در کارناوال ناتینگهیل
آیین «ژوور» آغازگرِ کارناوال ناتینگهیل در لندن است؛ رویدادی که در آن شرکتکنندگان با بدنهایی آغشته به رنگ و روغن، مرزهای طبقاتی را به چالش میکشند. هدف اصلی این جشن، از بین بردن مرزهای طبقاتی از طریق آغشته کردن بدن به رنگ و روغن است تا همه افراد، فارغ از جایگاه اجتماعی، در ظاهر یکسان به نظر برسند. این جشن با ریشههای کارائیبی، میراثدارِ آزادیِ بردگان سابق و پاسداشتِ «حق شادی» در فضای عمومی است که هر ساله با شکوهی خاص در غرب لندن برگزار میشود.
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