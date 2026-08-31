قتل زن میانسال در درگیری دو جوان

مرد جوانی که پس از درگیری با پسرِ یک زن، مادر او را عمداً با خودرو زیر گرفته و به قتل رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد

به گزارش تابناک به نقل از سایت دیده‌بان ایران؛ چندی پیش، کارکنان انتظامات یکی از بیمارستان‌های جنوب تهران با تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مرگ مشکوک زن میانسالی را روی تخت بخش اورژانس گزارش کردند و به دنبال اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی بیمارستان شدند.

کارآگاهان پس از حضور در مرکز درمانی و مراجعه به سردخانه با جسد زن میانسالی مواجه شدند که بر اثر برخورد عمدی خودرو جان خود را از دست داده بود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد زن میانسال در یکی از خیابان‌های مولوی هدف جنایت قرار گرفته و پسرش نیز لحظه به لحظه شاهد این حادثه تلخ بوده است.

پسر مقتوله در تحقیقات جنایی ماجرا را این‌طور توضیح داد: «مدتی قبل با یک دختر جوان وارد رابطه شدم، اما در ادامه پسر جوانی به نام شهروز به خاطر همان دختر برای من مزاحمت ایجاد کرد و همین موضوع باعث درگیری میان ما شد. روز حادثه با یکدیگر در خیابان درگیر شدیم و مادرم برای پایان دادن به دعوای ما وارد ماجرا شد.»

وی ادامه داد: «در همین لحظه شهروز سوار خودروی خود شد و عمداً با مادرم تصادف کرد و پس از این حادثه قبل از رسیدن پلیس از محل فرار کرد.»

با توجه به اظهارات این شاهد، تیم جنایی تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت را آغاز کرد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند متهم که سابقه کیفری دارد، پس از ارتکاب جنایت به محدوده محلاتی در شرق تهران رفته و در یک خانه مخفی شده است.

بدین ترتیب تیم‌های عملیاتی پلیس با دریافت این سرنخ، راهی مخفیگاه متهم شدند و پس از انجام تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، مرد جوان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی در تحقیقات مقدماتی به قتل زن میانسال در جریان درگیری اعتراف کرد و به دنبال اعترافات وی، تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ادامه یافت.

پس از پایان تحقیقات میدانی، بازجویی‌های تخصصی، اخذ اظهارات متهم و بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست متهم به اتهام مباشرت در قتل عمدی صادر و قرار جلب به دادرسی نیز صادر شد تا متهم برای محاکمه پای میز محاکمه قرار بگیرد.

در ادامه، متهم با کیفرخواست صادرشده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد و پرونده وارد مرحله محاکمه شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی، کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرا برای قضات دادگاه قرائت شد و سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و به سوالات قضات درباره نحوه وقوع درگیری و مرگ زن میانسال پاسخ داد.

متهم در جریان جلسه رسیدگی نیز به درگیری و وقوع حادثه اعتراف کرد و دفاعیات خود را درباره نحوه وقوع جنایت مطرح کرد.

پس از پایان اظهارات متهم و دفاعیات طرفین پرونده، قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند و سیر مراحل قانونی پرونده ادامه دارد.