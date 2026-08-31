پیدا شدن ۱۰ صیاد ایرانی مفقود شده در بندر لنگه

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: امروز کشور امارات به سفارت ما در ابوظبی اطلاع داد که ۱۰ نفر از این صیادان در این کشور هستند و می‌توانند از آنجا خارج شوند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمد سلیمانی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان گفت: بدنبال اعلام مفقودی ۱۳ صیاد در آب‌های شهرستان بندرلنگه از اواخر مردادماه، که احتمال داده می‌شد وارد آب‌های سرزمینی کشور‌های همسایه شده و دستگیر شده باشند، ما پیگیر وضعیت این صیادان در کشور‌های امارات و قطر بودیم.

وی گفت: امروز کشور امارات به سفارت ما در ابوظبی اطلاع داد که ۱۰ نفر از این صیادان در این کشور هستند و می‌توانند از آنجا خارج شوند.

سلیمانی افزود: با توجه به اینکه این افراد گذرنامه به همراه نداشتند، از طرف سفارت کشورمان برای آنها برگه عبور صادر شده و در اولین پرواز در این هفته به هرمزگان بازخواهند گشت. وی گفت: هنوز از سه صیاد دیگر مفقود شده اطلاعی در دست نیست، اما ما همچنان پیگیر وضعیت آنها در کشور‌های همسایه هستیم.