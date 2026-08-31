ادعای جدید ترامپ علیه ایران
ترامپ نوشت: تورم در ایران ۳۰۰ درصد است آنهادر آشفتگی کامل هستند و قادر به نمایندگی صحیح از کشور نیستند.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۳۴| |
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به گزارش تابناک؛ ترامپ در تروث سوشال مدعی شد: ایران رسماً یک کشور شکست خورده و مرده است.
آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه پول رایج، حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمیکنند.
تورم ۳۰۰ درصد است و در آشفتگی کامل هستند و قادر به نمایندگی صحیح از کشور نیستند.
تنها چیزی که دارند اخبار جعلی از ایالات متحده و یک مشت «چرندیات» است.
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