ادعای جدید ترامپ علیه ایران

ترامپ نوشت: تورم در ایران ۳۰۰ درصد است آنهادر آشفتگی کامل هستند و قادر به نمایندگی صحیح از کشور نیستند.

به گزارش تابناک؛ ترامپ در تروث سوشال مدعی شد: ایران رسماً یک کشور شکست خورده و مرده است.

آنها نه نیروی دریایی دارند، نه نیروی هوایی، نه پول رایج، حقوق سربازان یا پلیس خود را پرداخت نمی‌کنند.

تورم ۳۰۰ درصد است و در آشفتگی کامل هستند و قادر به نمایندگی صحیح از کشور نیستند.

تنها چیزی که دارند اخبار جعلی از ایالات متحده و یک مشت «چرندیات» است.