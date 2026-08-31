مدیرعامل بانک شهر: حمایت از بازسازی پروژه های صنعت نفت و گاز را مصداق جهاد اقتصادی می دانیم

توافق‌نامه طرح بازسازی پالایشگاه پنجم پارس جنوبی (فازهای 9 و 10) میدان مشترک پارس جنوبی میان شرکت نفت و گاز پارس و کنسرسیومی به رهبری بانک شهر با هدف تسریع در بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی این پالایشگاه به چرخه تولید به امضا رسید.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر، در این مراسم با تبریک سالروز ولادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)، با اشاره به نقش بانک شهر در این پروژه ملی اظهار کرد: برای این بانک فرصت مناسبی است که در همکاری با شرکت نفت و گاز پارس، در به سرانجام رسیدن یکی از پروژه‌های مهم ملی کشور نقش‌آفرینی می‌کند.

دکتر احمدی با بیان اینکه این توافق‌نامه با هدف تسریع در بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ به چرخه تولید به امضا رسیده است، افزود: این پالایشگاه‌ها در جریان جنگ تحمیلی اخیر مورد حمله دشمن قرار گرفتند و بازسازی و بازگرداندن ظرفیت‌های تولیدی آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به تنگناهای مالی موجود در کشور و محدودیت‌های موجود در شبکه بانکی گفت: با وجود این شرایط، بانک شهر عزم جدی دارد منابع خود را به سمت پروژه‌هایی هدایت کند که ذی‌نفعان اصلی آنها، هموطنان هستند.

دکتر احمدی حضور بانک شهر در پروژه‌های راهبردی صنعت نفت را بخشی از مسئولیت این بانک در شرایط اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: حضور در این عرصه را یک مجاهدت اقتصادی می‌دانیم و به‌عنوان حامی فعالان صنعت نفت، در کنار این عزیزان خواهیم بود.

مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعت نفت در شرایط فعلی نیازمند استفاده از ظرفیت‌های شبکه بانکی است، خاطرنشان کرد: بانک شهر تلاش خواهد کرد در چارچوب ظرفیت‌های خود، از پروژه‌هایی که آثار مستقیم و غیرمستقیم آن به اقتصاد کشور و مردم بازمی‌گردد، حمایت کند.

دکتر احمدی در پایان تأکید کرد: همکاری میان نظام بانکی، شرکت نفت و گاز پارس، پیمانکاران و سایر مجموعه‌های اجرایی می‌تواند زمینه را برای تسریع در اجرای پروژه و بازگشت هرچه سریع‌تر ظرفیت‌های تولیدی فراهم کند و بانک شهر نیز در این مسیر، حمایت از پروژه‌های دارای اهمیت ملی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با قدردانی از همراهی بانک شهر در پروژه‌های صنعت نفت افزود: رویکرد شکل‌گرفته در این پروژه می‌تواند الگویی برای توسعه همکاری میان صنعت نفت، نظام بانکی و شرکت‌های توانمند اجرایی در دیگر طرح‌ها باشد.

دهقانی ابراز امیدواری کرد با پشتیبانی مالی بانک شهر و ظرفیت فنی و اجرایی شرکت‌های عضو کنسرسیوم، برنامه بازسازی پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ مطابق اهداف تعیین‌شده پیش برود و بخش‌های اولویت‌دار این پالایشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه فرآورش گاز بازگردند.